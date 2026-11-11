Replica lui Grindeanu pentru Bolojan, după ce fostul premier a acceptat provocarea să spună „Hai, Sorine, guvernează!”

Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, spune că Ilie Bolojan este „un fel de speaker motivaţional” și că fostul premier participă la întâlniri „aranjate”.

Reacția liderului PSD a venit după ce președintele PNL i-a transmis recent „Hai, Sorine, guvernează!”, într-un interviu acordat jurnalistului Dragoș Pătraru de la „Starea Nației”.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, miercuri seară, într-un interviu la Antena 3, ce îi răspunde fostului premier.

„Am văzut mai mult că e un fel de speaker motivaţional din acesta. Se duce la tot felul de întâlniri aranjate unde nu e deranjat de întrebări serioase despre ceea ce sau unde a dus România”, a spus președintele PSD.

„Am văzut că mi-a zis «Sorine, guvernează». Pot să-i spun că acum vom guverna şi noi, dar nu vom tăia și în mod sigur om repara ce ai făcut tu”, i-a mai transmis Grindeanu lui Bolojan.

„Mulți se dau mari speakeri motivaționali, dar au lăsat țara în ruină”, a mai spus el.

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Ce a spus Bolojan

Sâmbătă, Ilie Bolojan a fost invitat la emisiunea „Starea Nației”, iar liderului PNL i s-a cerut să se adreseze lui Sorin Grindeanu cu expresia „Hai, Sorine, guvernează!”.

Solicitarea realizatorului Dragoș Pătraru a fost făcut după ce liderul PSD i-a invitat, luna trecută, pe liberali să intre la guvernare, cu expresia „Hai, Ilie, guvernează!”.

„Vreau până să plecați să ne ziceți și nouă o dată, la camera aia care e acolo, «Hai, Sorine, guvernează!»”, i s-a adresat Dragoș Pătraru fostului premier.

„Asta cred că așteaptă românii. Acum este zgomotul moștenirii care li s-a lăsat, dar la un moment dat, li se va epuiza asta”, a răspuns Bolojan.

La insistențele lui Pătraru, liberalul s-a adresat și publicului: „Vreți asta? Hai, Sorine, guvernează!”.

Pe 12 octombrie, în contextul negocierilor politice privind instalarea guvernului Niculescu, Sorin Grindeanu i-a invitat și pe liberali să se alăture social-democraților în cabinetul condus de actualul premier.

„De ce nu ar veni Ilie Bolojan într-un guvern de scurtă durată care să treacă această perioadă? Pentru că știe că nu e o situație simplă. E și el responsabil alături de PNL de situația în care ne aflăm”, spunea Grindeanu, după o ședință a conducerii PSD. „Dacă ar fi să-mi fac un calcul politic la PSD, împreună cu ai mei, aș spune «Poftim? Luca Niculescu? Nu-i al nostru, nu-l votăm și gata. Hai, Ilie, guvernează». Tocmai de aceea am făcut acest apel la o calmare, o pace de câteva luni, să trecem această perioadă”, a adăugat apoi liderul PSD.