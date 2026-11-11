Sorin Grindeanu așteaptă „date reale” privind situația economică. Liderul PSD susține că jumătate din banii din PNRR sunt „în pericol”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, la Antena 3 CNN, că jumătate din cei 6,4 miliarde de euro care ar trebui încasaţi din PNRR ar fi în pericol, iar dacă banii nu vor veni, va fi afectat deficitul bugetar, despre care „nu s-a spus tot”, astfel că şeful social-democraţilor vrea să afle dacă există facturi neplătite care nu au fost incluse la calcul fostului guvern.

„Eu cred că o să avem nişte surprize extrem de neplăcute legate de modul în care guvernul Bolojan a gestionat PNRR-ul. Şi noi, dacă nu mă înşel, mai aveam de încasat undeva la 6,4 miliarde de euro. Sunt în pericol cam jumătate”, a declarat Grindeanu, citat de Agerpres

Potrivit acestuia, dacă banii nu vor veni, deficitul bugetar va fi afectat, pentru că ar fi fost luaţi în calcul la estimarea acestuia.

Sorin Grindeanu a spus că prim-ministrul Luca Nicolescu „a retrimis un mesaj către toţi miniştrii să trimită toate datele cerute către Ministerul Finanţelor, astfel încât, în câteva zile, ministrul Finanţelor să facă acea prezentare a situaţiei financiare la zi”.

„I-am văzut pe unii foarte bucuroşi să ne prezinte o situaţie care era la sfârşitul lunii septembrie. Ceea ce aş vrea eu să văd, aş vrea să văd situaţia la zi atunci când a fost preluat acest guvern, adică execuţia la sfârşitul lunii octombrie, aş vrea să văd şi prognoza de toamnă a Comisiei Europene care vine, cred că în jurul datei de 15 noiembrie (…). Aş vrea să văd toate facturile şi absolut tot, transmis în mod transparent către ministrul Finanţelor şi asumat, transparent, la zi, aşa cum am spus, asumată această situaţie financiară”, a menţionat liderul PSD.

Îndoieli legate de nivelul deficitului

El a adăugat că ultimul indicator prezentat al deficitului bugetar de 3,8% din PIB pentru primele nouă luni ale anului în curs „nu cuprindea foarte multe lucruri”.

„Pe mine mă interesează în acest moment să văd câte facturi sunt emise şi neplătite, câte lucrări sunt făcute şi nici măcar facturate, dacă a fost cuprinsă datoria aceea către magistraţi, care nu e doar de 5 miliarde, e de vreo 10 miliarde. Dacă a fost cuprinsă datoria către Pfizer, dacă au fost cuprinse datoriile – plata aceea către energie, a ajutoarelor care sunt de vreo două sau trei miliarde, dacă nu mă înşel”, a mai argumentat liderul social democraţilor.

Preşedintele PSD a afirmat că se aşteaptă că în câteva zile ministrul Finanţelor „va veni în faţa românilor şi va prezenta această situaţie la zi şi e datoria domniei sale şi a celorlalţi miniştri să prezinte datele reale”.

Întrebat dacă el consideră că există riscul retrogradării ţării la „junk”, Grindeanu a spus că aşteaptă datele înainte să spună.

„Hai să vedem datele reale. E clar că nu s-a spus tot. E clar că s-a construit doar o imagine în acest an şi jumătate, de salvator, de salvator al deficitului, de om care face totul pentru îndreptarea direcţiei pe spatele românilor, pe spatele firmelor româneşti, pe spatele nostru al tuturor şi realitatea de zi cu zi pare că e cu totul alta”, a mai afirmat Sorin Grindeanu, referindu-se la fostul premier Ilie Bolojan.