Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat dacă Hurezeanu ar trebui să facă un pas în spate

„Dacă critici în public oamenii care trebuie să te ajute să faci performanță nu faci decât să le știrbești capacitatea de a face performanță”, a răspuns Ilie Bolojan, joi, întrebat despre criticile premierului Marcel Ciolacu la adresa ministrului de Extene, după ce România nu a mai fost inclusă în programul Visa Waiver.

Bolojan a fost întrebat de jurnaliștii români prezenți la Paris despre criticile lui Marcel Ciolacu vizându-l pe Hurezeanu și dacă consideră că ministrul de Externe ar trebui să facă un pas în spate, după ce România nu a mai fost inclusă în programul Visa Waiver.

„Eu nu am o experiență de ani de zile în a administra poziții naționale, dar am o experiență de peste 20 de ani în administrația locală. Am învățat că dacă critici în public oamenii care trebuie să te ajute să faci performanță nu faci decât să le știrbești capacitatea de a face performanță”, a declarat Ilie Bolojan.

Președintele interimar a spus că atunci când au fost probleme a preferat să analizeze „și când am fost convins că trebuie o schimbare, am făcut”.

„Dar nu am discutat public pentru că nu mă ajută la nimic. Regulile de management și bună guvernare sunt cam aceleași. Avem deja destul de multe probleme, dacă ne amputăm capacitatea de a acționa nu cred că ne ajută”, a spus Bolojan.

În contextul în care în spațiul public a fost înaintată ideea trimiterii unui însărcinat special în SUA, pentru a discuta problemele curente, Ilie Bolojan a fost întrebat dacă ia în calcul o astfel de variantă.

„Sunt două ministre care au lucrat pentru Visa Waiver: MAE și MAI. Vor lucra pentru a stabili aspecte care țin de suspendarea aderării la Visa Waiver”, a spus Bolojan.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat miercuri că ministrul Afacerilor Externe, Emil Hurezeanu, este „un diplomat remarcabil”, însă spune că modul în care au decurs regulile diplomaţiei până nu demult în relaţia cu Statele Unite ale Americii s-au schimbat nu numai pentru România, ci şi pentru statele europene.

Întrebat dacă se pune problema revocării din funcţie a ministrului de Externe sau a ambasadorului României la Washington, Ciolacu a declarat că este nevoie de un dialog cu autorităţile americane înainte de luarea unei astfel de decizii.

Emil Hurezeanu a precizat joi că va discuta vineri cu liderii coaliției despre viitorul său în fruntea Ministerului Externe, întrebat despre posibilitatea de a fi schimbat din funcție ca urmare a eșecului privind Visa Waiver.