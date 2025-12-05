Macron neagă că a avertizat Kievul și liderii europeni că „există posibilitatea ca SUA să trădeze”: „Nu există nicio urmă de neîncredere”

Emmanuel Macron a declarat că „nu există nicio neîncredere” între Europa și Statele Unite, la o zi după ce Der Spiegel a publicat transcrierea unei convorbiri telefonice între liderii europeni care discutau strategii de protejare a Kievului, unde președintele francez a avertizat că SUA ar putea fi pe cale să „trădeze” Ucraina.

„Unitatea dintre americani și europeni în privința Ucrainei este esențială. Și o spun mereu: trebuie să lucrăm împreună”, a afirmat Macron, în fața jurnaliștilor, în timpul unei vizite în China, potrivit The Guardian.

„Salutăm și susținem eforturile de pace depuse de Statele Unite ale Americii. Statele Unite au nevoie de europeni pentru a conduce aceste eforturi de pace”, a continuat Macron.

În discuția divulgată, Merz a intervenit spunând că Zelenski trebuie să fie „extrem de prudent în zilele următoare”.

„Ei se joacă, atât cu voi, cât și cu noi”, a spus Merz, referindu-se aparent la emisarii de la Washington, Steve Witkoff și Jared Kushner – ginerele președintelui american Donald Trump –, care au petrecut marți cinci ore în discuții cu liderul rus Vladimir Putin.

Întrebat vineri despre articolul din Spiegel, Macron a răspuns: „Neg totul.”

Merz va lua cina în privat vineri cu Ursula von der Leyen și cu prim-ministrul Belgiei, Bart De Wever, care s-a declarat împotriva unui mecanism de finanțare a Ucrainei ce presupune utilizarea fără precedent a activelor rusești înghețate.

UE s-a angajat să folosească fondurile rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei

Pe fondul intensificării atacurilor Rusiei, Kievul rămâne fără bani. UE s-a angajat să mențină Ucraina pe linia de plutire anul viitor și intenționează să strângă 90 de miliarde de euro pentru a acoperi aproximativ două treimi din nevoile sale pentru 2026 și 2027.

Von der Leyen a propus două principale variante pentru obținerea fondurilor. Blocul ar putea fie să se împrumute pe piețele internaționale garantând cu bugetul comun, a spus ea în această săptămână, fie să emită un împrumut garantat de activele rusești imobilizate – aflate în principal în Belgia – pe care Kievul l-ar rambursa din reparațiile de război plătite ulterior de Rusia.

De Wever a declarat însă, la un eveniment organizat săptămâna aceasta la Bruxelles, că se opune confiscării activelor rusești înghețate. „E o idee frumoasă, să furi de la cel rău ca să dai celui bun”, a spus el. „Dar furtul activelor înghețate ale unei alte țări nu s-a făcut niciodată.

„Chiar și în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, nu am confiscat banii Germaniei”, a mai spus premierul Belgiei.

Într-un articol de opinie publicat joi în Frankfurter Allgemeine Zeitung, Merz le-a transmis liderilor UE că deciziile pe care le vor lua în următoarele zile vor „decide problema independenței europene”.

Washingtonul a prezentat luna trecută o propunere în 28 de puncte pentru oprirea războiului din Ucraina, redactată fără contribuția aliaților europeni ai Ucrainei și criticată pentru că ar reflecta prea fidel cererile maximaliste ale Moscovei.

Negociatorii americani și ucraineni au purtat discuții de atunci, înainte ca Witkoff și Kushner să plece marți la Moscova. Cei doi au stat cinci ore în discuții cu Vladimir Putin la Kremlin, iar Witkoff s-a întâlnit apoi cu șeful Consiliului de Securitate Națională al Ucrainei, Rustem Umerov, joi, la Miami. Nu a existat niciun comunicat oficial după întâlnirea de la Miami.

Între timp, Moscova și Kievul continuă să lupte, încercând să își consolideze pozițiile de negociere.