Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat de Mircea Badea despre un detaliu important legat de drona rusească din România: „Eu nu am informația asta”

„Nepunând mâna pe ea, nu putem ști ce avea înăuntru”, a răspuns luni seară președintele Nicușor Dan, în cadrul interviului acordat Antena 3 CNN, întrebat dacă drona rusească ce a pătruns în weekend în spațiul aerian al României era înarmată.

„Eu nu am informația asta, pentru că avea ceva înauntrul ei care… nepunând mâna pe ea, nu putem ști ce avea înăuntru. Asta este ceea ce pot să spun, ea a fost, cum s-a spus de atâtea ori, urmărită de avioanele noastre și ale partenerilor”, a răspuns șeful statului, la întrebarea adresată de una dintre cele mai cunoscute voci ale Antena 3, Mircea Badea.

La insistența jurnalistului despre ieșirea dronei de pe radarele noastre și a locului în care s-a îndreptat ulterior, Dan a precizat: „A ieșit din teritoriul aerian (al României, n.r.) și nu mai putea fi urmărită”.

„S-a dus în Ucraina, de unde venise, da”, a adăugat șeful statului.

Președintele a insistat apoi încă o dată că nu știm dacă respectiva dronă eran înarmată.

Președintele Nicușor Dan a declarat luni, anterior în timpul interviului, că drona care a intrat recent în spațiul aerian român este rusească, iar legislația permite doborârea acesteia.

„Știm că este rusească, știm exact și intervalul de timp și parcursul pe care l-a avut pe teritoriul românesc”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă această dronă trebuia să fie doborâtă, el a răspuns: „După legea pe care Parlamentul a votat-o în primăvara asta, există cadrul legal pentru a doborî și nu trebuie nici președintele să aprobe, nici ministrul, nici șeful Statului Major, trebuie să fie comandantul operațiunii de pază a respectivei zone”.

„Tot timpul este o decizie pe care să o iei de la caz la caz, pentru că, în momentul în care tragi după ea, poți să provoci pagube colaterale. Asta e tot ce pot să spun eu în momentul ăsta”, a adăugat președintele.

Sâmbătă seara, populația din comunitățile aflate în imediata apropiere a nordului județului Tulcea, inclusiv cea din municipiu, zonă aflată la granița cu Ucraina, a primit două mesaje de alertă extremă și a fost îndemnată să se adăpostească în locuri sigure, în contextul în care o dronă rusească a fost detectată în spațiul aerian al României.

„Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la nord-est de Chilia Veche, România, spre sud-vest de Izmail (regiunea Odesa, Ucraina, n.red.) și a părăsit spațiul aerian național în dreptul localității Pardina, îndreptându-se către Ucraina”, a transmis MApN.

Eeronave F-16 și Eurofighter Typhoon, pilotate de militari români și germani, au monitorizat zona, până la ora 21:30, și au primit autorizarea de a doborî ținta, a adăugat ministerul.

„Aeronavele F-16 au avut contact intermitent cu ținta, vizual și radar, urmărind-o pe tot parcursul evoluției. Piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul”, a precizat purtătorul de cuvânt al MApN, colonel Corneliu Pavel, citat de Agerpres.