Răspunsul lui Siegfried Mureșan la bugetul propus pentru UE: „Ca negociator-șef al Parlamentului European, transmit un mesaj clar”

Siegfried Mureșan, negociator șef al Parlamentului European, a spus că legislativul UE „respinge din start” propunerea privind viitorul buget al blocului comunitar făcută de președinția irlandeză.

Parlamentul European „respinge ferm” tăierea propusă la viitorul buget multianual al Uniunii Europene, care prevede o reducere de 8% față de bugetul inițial propus de Comisia Europeană, a scris Mureșan pe Facebook.

Totodată, pachetul propus nu ia în considerare creșterea moderată, de 10% a bugetului, votată de Parlamentul European în luna aprilie, a subliniat europarlamentarul.

„În calitate de negociator-șef al Parlamentului European, transmit un mesaj clar: această poziție de negociere nu poate fi acceptată de Parlament. O respingem din start, fiindcă nu ține cont nici de noile priorități, precum apărarea, competitivitatea, dar nici de prioritățile tradiționale, precum agricultura și coeziunea”, a continuat el.

Siegfried Mureșan spune că va apăra, în următoarele luni, în negocierile cu Comisia Europeană și Consiliul European, lucrurile obținute în Parlamentul European.

El a subliniat că tăierile propuse de președinția irlandeză vizează, în principal, reducerea alocărilor pentru apărare, competitivitate şi acțiunea externă, față de propunerea inițială de buget a Comisiei Europene.

Totodată, fără creșterea moderată, de 10%, pe care noi, Parlamentul European, am propus-o la buget, alocările destinate agriculturii și coeziunii nu vor putea crește până la un nivel adecvat nevoilor reale ale fermierilor și regiunilor, a afirmat europarlamentarul.

„Nu putem să cerem Uniunii Europene să facă mai mult, în timp ce tăiem din principala sursă care permite Uniunii să acționeze: propriul buget”, a mai spus el.