Răspunsul lui Trump, în două cuvinte, la întrebarea fundamentală despre Groenlanda

Oameni care se opun politicii președintelui american Donald Trump față de Groenlanda protestează în fața consulatului SUA din Nuuk, Groenlanda, pe 17 ianuarie 2026. FOTO: Evgeniy Maloletka / AP / Profimedia

Președintele american Donald Trump a refuzat să spună, într-un interviu difuzat de NBC News, dacă ar folosi forța pentru a prelua Groenlanda, scrie Reuters.

În contextul în care tensiunile legate de eforturile liderului de la Casa Albă de a achiziționa insula arctică au escaladat, Trump s-a arătat rezervat luni în privința măsurilor pe care le va lua pentru a prelua controlul asupra teritoriului danez semi-autonom.

Întrebat dacă va folosi forța pentru a prelua Groenlanda, președintele american a răspuns: „Nu comentez”, într-un scurt interviu telefonic acordat rețelei americane de televiziune.

Trump și-a intensificat în ultimele zile eforturile de a intra în posesia Groenlandei. Sâmbătă, el a anunțat că va impune tarife de 10% Danemarcei și altor șapte țări europene până când se va ajunge la un acord privind achiziționarea Groenlandei de către America.

Acuzații la adresa Norvegiei

Președintele republican a introdus apoi o nouă complicație în conflictul său cu aliații europeni de lungă durată, legând Groenlanda de eșecul său de a câștiga Premiul Nobel pentru Pace anul trecut, într-un mesaj text trimis duminică prim-ministrului norvegian Jonas Gahr Støre. Liderul norvegian a făcut public schimbul de mesaje cu Trump, în conformitate cu legile norvegiene privind divulgarea informațiilor publice, a precizat biroul de presă al premierului Støre.

„Dragă Jonas: Având în vedere că țara dumneavoastră a decis să nu-mi acorde Premiul Nobel pentru Pace pentru că am oprit 8 războaie PLUS, nu mai simt obligația să mă gândesc doar la pace, deși aceasta va fi întotdeauna predominantă, ci pot acum să mă gândesc la ceea ce este bun și potrivit pentru Statele Unite ale Americii”, a afirmat Trump, într-o scrisoare.

Norvegia este una dintre țările afectate de noile tarife, care vor intra în vigoare la 1 februarie, potrivit unei postări a lui Trump pe platforma lui de socializare.

Într-un comunicat transmis luni, Støre a spus: „Poziția Norvegiei față de Groenlanda este clară. Groenlanda face parte din Regatul Danemarcei, iar Norvegia susține pe deplin Regatul Danemarcei în această chestiune”.

Un comitet format din cinci membri numiți de parlamentul norvegian acordă în fiecare an Premiul Nobel pentru Pace. În 2025, comitetul a ales-o pe Maria Corina Machado, lidera opoziției venezuelene, pentru această distincție. Ca semn de recunoștință pentru înlăturarea liderului autoritar al Venezuelei, Nicolas Maduro, în urma unui raid militar surprinzător, Machado i-a dăruit lui Trump medalia ei de aur de 18 karate în cadrul unei vizite la Casa Albă, săptămâna trecută.

Trump a respins însă ideea că Norvegia nu are nicio influență asupra competiției pentru Premiul Nobel pentru Pace și că decizia aparține în totalitate comitetului.

„Norvegia controlează totul, în ciuda a ceea ce spun ei”, a spus președintele american, în interviul acordat NBC News.

„Le place să spună că nu au nimic de-a face cu asta, dar au totul de-a face cu asta”, a adăugat Trump.

Alții insistă însă că nu este așa. Lewis Lukens, care a fost diplomat de rang înalt la Ambasada SUA din Londra în timpul primului mandat al lui Trump, a declarat într-un interviu recent: „Nu sunt sigur pe cine crede Trump că poate intimida sau presa pentru a obține un premiu. Sperăm că are în jurul său oameni care îi spun că nu are rost să antagonizeze sau să preseze guvernul norvegian, pentru că acesta nu are nicio legătură” cu acordarea Premiului Nobel.

Trump a reiterat un punct pe care l-a subliniat anterior în discuția despre Nobel. El a spus că, prin eforturile lui pace, a oprit opt războaie și că a salvat multe vieți – ceea ce reprezintă o recompensă mai mare.

„Nu-mi pasă de Premiul Nobel”, a insistat liderul american.

Trump e sigur „100%” de noile taxe vamale

În interviu, Trump i-a criticat și pe liderii europeni care se opun eforturilor lui de achiziționarea a Groenlandei, despre care spune că este necesară pentru a proteja securitatea națională a SUA împotriva amenințărilor externe.

„Europa ar trebui să se concentreze pe războiul cu Rusia și Ucraina, pentru că, sincer, vedeți ce le-a adus asta”, a spus Trump. „Asta ar trebui să fie prioritatea Europei – nu Groenlanda”, a subliniat el.

Iar când a fost întrebat dacă își va duce la îndeplinire planurile de a impune noi tarife vamale țărilor europene în absența unui acord privind Groenlanda, Trump a răspuns: „Da, 100%”.

Luni, Comisia Europeană a transmis că este „pregătită să răspundă” amenințării cu noi tarife din partea lui Trump, deși Executivul comunitar a subliniat că se angajează mai întâi să găsească o soluție diplomatică.

Mai multe țări – printre care Franța, Germania, Spania și Polonia – au solicitat duminică activarea, pentru prima dată în istorie, a instrumentului anticoerciție, care a intrat în vigoare în 2023, pentru a face față unei „situații în care o țară terță încearcă să facă presiuni asupra UE sau a unui stat membru pentru a lua o anumită decizie, aplicând sau încercând să aplice măsuri care afectează comerțul sau investițiile”. Acest instrument ar permite Comisiei Europene să impună restricții asupra importurilor și exporturilor către Statele Unite, asupra investițiilor americane în UE, să restricționeze drepturile de proprietate intelectuală ale companiilor americane sau să le interzică participarea la licitații publice.

Prima ocazie pentru liderii europeni de a-l convinge pe liderul de la Casa Albă să găsească o soluție diplomatică la conflictul privind Groenlanda va veni la Forumul Economic Mondial, care a început luni la Davos.