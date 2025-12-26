FOTO Răspunsul Papei Leon pentru o fetiță din București, chiar în noaptea de Crăciun

Papa Leon al XIV-lea participă la audiența generală săptămânală în Piața Sfântul Petru din Vatican, pe 10 septembrie 2025. Imagine ilustrativă. FOTO: ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

O fetiță din București i-a scris Papei Leon în septembrie, când i-a trimis și un desen. Răspunsul Suveranului Pontif a venit chiar în noaptea de Crăciun.

Scrisoarea Papei a pornit din Vatican pe 5 decembrie și a ajuns în cutia poștală a familiei Isabelei, de Crăciun, când părinții ieșeau din casă pentru a merge la Sfânta Liturghie, a scris VaticanNews.

„Dragă Isabela, Papa Leon al XIV-lea a primit scrisoarea ta și desenul pe care i l-ai trimis, iar pentru acestea îți mulțumește din toată inima”, i-a transmis Suveranul Pontif, în scrisoare.

„Este foarte frumos”, spune Papa, „că te rogi pentru pace și pentru copiii care suferă din cauza războiului. Rugăciunile tale sunt un dar prețios, iar acest lucru Îl bucură mult pe Isus, care îi ascultă mereu pe cei mici și ascultă mereu ceea ce Îi spun cu sinceritate. Sanctitatea Sa apreciază mult desenul realizat cu atâta grijă și sensibilitate”.

Scrisoarea este trimisă în numele Papei și este semnată de monseniorul Anthony Ekpo.

„Sfântul Părinte va continua să te poarte în rugăciunile sale, împreună cu familia ta și cu toți copiii lumii și îți trimite Binecuvântarea Sa, pe care o extinde cu drag și părinților tăi”, i-a mai spus Suveranul Pontif fetiței din România.

Scrisoarea Papei Leon pentru Isabela. FOTO: VaticanNews.va

Desenul Isabelei

Contactați de Vatican News, părinții Isabelei au povestit că întreaga familie a venit în pelerinaj la Roma, cu ocazia Jubileului dedicat speranței, și că fetița lor mai mică a pregătit îndelung un desen pe care își dorea să i-l înmâneze personal Sfântului Părinte.

Din cauza mulțimii deosebit de mari care a luat parte la acea audiență generală de la începutul lunii septembrie, dorința Isabelei nu s-a mai împlinit, dar ea nu a renunțat.

Împreună cu părinții, dar și cu surioara ei mai mare, Isabela i-a transmis Sfântului Părinte desenul pe care îl făcuse, precum și o scurtă scrisoare în care îi povestea Papei cum l-a văzut în Piața Sfântul Petru și ceea ce și-a dorit să exprime prin desenul ei.