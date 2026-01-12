Răspunsul Teheranului, după ce Trump a anunțat că „Iranul dorește să negocieze”, pe fondul protestelor masive care zguduie țara

Imagine de la protestele din Teheran de vineri, 9 ianuarie 2026. Credit: VALIDATED UGC / AP / Profimedia

Oficialii iranieni au anunțat luni că sunt pregătiți pentru dialog și că linia de comunicare cu SUA rămâne deschisă, scrie Reuters.

Președintele Donald Trump a declarat duminică că SUA ar putea să se întâlnească cu oficialii de la Teheran și că este în contact cu opoziția, în timp ce evaluează o serie de răspunsuri ferme, inclusiv opțiuni militare, la represiunea violentă a protestelor din Iran.

„Suntem pregătiți pentru război, dar și pentru dialog”, a declarat în replică luni ministrul iranian de externe Abbas Araqchi într-o ședință cu ambasadorii străini la Teheran, potrivit unei traduceri în limba engleză.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe a anunțat la rândul său lui că liniile de comunicare rămân deschise, atât cu SUA, cât și cu intermediarii elvețieni, scrie Reuters.

Trump i-a avertizat pe liderii iranieni că Statele Unite vor ataca dacă forțele de securitate vor deschide focul asupra protestatarilor. Liderul de la Casa Albă nu a luat însă o decizie în acest sens până acum.

Organizația pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, a declarat că a verificat moartea a 490 de protestatari și 48 de membri ai forțelor de securitate, peste 10.600 de persoane fiind arestate.

Iranul nu a dat un bilanț oficial.

Trump: „S-ar putea să fim nevoiți să acționăm”

Trump a declarat duminică că Iranul a solicitat negocierea programului său nuclear, pe care Israelul și SUA l-au bombardat într-un război de 12 zile în iunie.

„Iranul dorește să negocieze, da. S-ar putea să ne întâlnim cu ei. Se organizează o întâlnire, dar s-ar putea să fim nevoiți să acționăm din cauza a ceea ce se întâmplă înainte de întâlnire, dar se organizează o întâlnire. Iranul a sunat, doresc să negocieze”, a declarat Trump reporterilor la bordul avionului Air Force One.

Trump ar urma să se întâlnească marți cu consilierii săi pentru a discuta opțiunile privind Iranul, a declarat duminică un oficial american pentru Reuters.

Wall Street Journal a relatat că opțiunile includ atacuri militare, utilizarea de arme cibernetice, extinderea sancțiunilor și furnizarea de ajutor surselor antiguvernamentale.

„Armata analizează situația și luăm în considerare câteva opțiuni foarte puternice”, a declarat Trump reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a avertizat Washingtonul să nu facă „o greșeală de calcul”.

„Să fim clari: în cazul unui atac asupra Iranului, teritoriile ocupate (Israel), precum și toate bazele și navele americane vor fi ținta noastră legitimă”, a declarat Qalibaf, fost comandant al Gărzii Revoluționare iraniene.

Trei surse israeliene, care au participat la consultările de securitate israeliene din weekend, au declarat că Israelul se află în stare de alertă maximă în cazul unei eventuale intervenții a SUA.

Zeci de saci cu cadavre

Protestele au început pe 28 decembrie ca răspuns la creșterea prețurilor și devalorizarea monedei, înainte de a se îndrepta împotriva liderilor care guvernează țara din 1979, de la Revoluția Islamică.

Iranienii au devenit din ce în ce mai nemulțumiți de puternica instituție a Gardienilor Revoluției, ale cărei interese comerciale, inclusiv petrolul și gazul, construcțiile și telecomunicațiile, valorează miliarde de dolari.

Luni, televiziunea de stat a difuzat imagini în direct cu mulțimi numeroase participând la procesiunea funerară a forțelor de securitate ucise în Shahrud și la demonstrații pro-guvernamentale în orașe precum Kerman, Zahedan și Birjand, organizate „pentru a condamna recentele evenimente teroriste”.

De asemenea, a transmis apeluri ale mai multor înalți oficiali care invitau oamenii să iasă în stradă luni.

Autoritățile iraniene au acuzat SUA și Israelul că au instigat la tulburări și au chemat la o manifestație națională luni pentru a condamna „acțiunile teroriste conduse de Statele Unite și Israel”, a relatat presa de stat.

Situația din Iran este „sub control total” după ce violențele legate de proteste au atins apogeul în weekend, a declarat Araqchi. El a adăugat că avertismentul lui Trump împotriva Teheranului de a lua măsuri în cazul în care protestele ar deveni sângeroase i-a motivat pe „teroriști” să vizeze protestatarii și forțele de securitate pentru a invita intervenția străină.

Fluxul de informații din Iran a fost blocat parțial, după ce Internetul a fost întrerupt, joi. Trump a declarat duminică că va discuta cu Elon Musk despre restabilirea accesului la Internet prin intermediul serviciului său de sateliți Starlink.

Imaginile postate sâmbătă pe rețelele sociale din Teheran arătau mulțimi mari mărșăluind noaptea, aplaudând și scandând.

În același timp, televiziunea de stat a arătat zeci de saci cu cadavre pe jos la biroul medicului legist din Teheran, spunând că morții erau victime ale evenimentelor cauzate de „teroriști înarmați”, precum și imagini cu rudele adunate în fața Centrului Medical Legal Kahrizak din Teheran, așteptând să identifice cadavrele.

Autoritățile au declarat duminică trei zile de doliu național „în onoarea martirilor uciși în rezistența împotriva Statelor Unite și a regimului sionist”, potrivit mass-media de stat.