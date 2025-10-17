Răsturnare de situație în cazul morții miliardarului care a fondat lanţul de modă Mango. Noua pistă a polițiștilor

Isak Andic, în vârstă de 71 de ani, care a creat de la zero unul dintre cele mai mari branduri de modă din lume, o rețea care include circa 2.800 de magazine în lumea întreagă, a murit în decembrie 2024, după ce a căzut de pe o stâncă în timp ce se afla într-o drumeție cu fiul lui în apropiere de Barcelona, informează AFP, preluată de Agerpres.

Ancheta asupra morții fondatorului companiei Mango, considerată inițial accidentală, continuă, a confirmat vineri pentru AFP poliția catalană, după ce presa a dezvăluit că anchetatorii analizează acum ipotezei unei omucideri comise de propriul fiu.

Poliția catalană a reclasificat ancheta în posibilă omucidere și își concentrează investigațiile asupra fiului magnatului, Jonathan Andic, potrivit cotidianului El Pais, care citează „diferite surse apropiate anchetei”.

Poliția catalană a confirmat la rândul ei pentru AFP că o anchetă este încă în curs, fără să precizeze motivele și trimițând către justiție pentru mai multe informații, cazul fiind supus secretului anchetei.

Declarații contradictorii ale fiului

Potrivit El Pais, Jonathan, care era singura persoană care îl însoțea pe tatăl său în momentul decesului, a fost interogat în două rânduri, iar declarațiile lui au pus în evidență „contradicții” care alimentează bănuielile.

Potrivit publicației, un alt martor, Estefania Knuth, o jucătoare profesionistă de golf, partenera victimei, a descris poliției relațiile proaste dintre tată și fiu.

Potrivit publicației La Vanguardia din Barcelona, judecătorul de instrucție a schimbat formal statutul lui Jonathan Andic din martor în suspect la finalul lunii septembrie, iar poliția a examinat conținutul telefonului lui mobil.

Intervievată de El Pais, familia a spus că este încrezătoare asupra faptului că „acest proces se va termina cât mai repede posibil și va dovedi nevinovăția lui Jonathan Andic”.

Fondatorul Mango, avere estimată la 4,5 miliarde de dolari

Isak Andic, născut în Istanbul (Turcia), a fost una dintre persoanele cele mai bogate din Spania, având o avere estimată de Forbes la 4,5 miliarde de dolari.

A deschis primul magazin la Barcelona în 1984. Marca sa Mango s-a extins rapid în toată Europa și a devenit una dintre principalele branduri de modă din lume. Compania are peste 16.400 de angajați, potrivit paginii sale de internet.