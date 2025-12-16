Răsturnare de situație în Kupiansk: Rușii luptă „cu disperare” în orașul pe care spuneau că l-au cucerit luna trecută, iar Putin a decorat un general pentru asta

Forțele ucrainene continuă contraofensiva în direcția Kupiansk și până și bloggerii ultranaționaliști ruși recunosc gravitatea situației în care se află forțele ruse, notează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Această evoluție a situației vine după ce șefi din armata rusă i-au raportat lui Vladimir Putin acum aproape o lună că au cucerit orașul, iar președintele rus și-a decorat un general pentru asta cu ordinul „Erou al Rusiei”.

Purtătorul de cuvânt al Grupului Forțelor Comune Ucrainene, colonelul Viktor Trehubov, a raportat luni că forțele ucrainene continuă operațiunile de curățare în Kupiansk și evită să se angajeze în lupte urbane, iar forțele ruse folosesc drone pentru a-i aproviziona pe cei aproximativ 100-200 de soldați ruși rămași în Kupiansk, potrivit ultimei evaluări a think tank-ului american ISW.

Trehubov a sugerat că situația logistică a forțelor ruse este complicată în Kupiansk, deoarece dronele au o capacitate de transport limitată, nu pot zbura peste anumite zone și, ocazional, aruncă proviziile într-un mod care dezvăluie pozițiile ruse forțelor ucrainene.

Un subofițer al unei brigăzi ucrainene care operează în direcția Kupiansk a spus că forțele ucrainene au eliberat mai multe așezări și zone forestiere din apropiere și că elemente ale brigăzii sale operează în nordul Kupianskului. El a precizat că forțele ruse continuă să încerce misiuni de infiltrare pentru a-și întări pozițiile din Kupiansk printr-o conductă de gaz, dar că forțele ucrainene au blocat conducta și au toate punctele de ieșire posibile sub controlul artileriei.

Forțele Moscovei luptă „disperate”, spune un blogger rus

Bloggeri militari ruși au admis că situația forțelor ruse în Kupiansk se deteriorează. Unul dintre ei a afirmat că forțele ruse dețin unele poziții în nordul și centrul orașului Kupiansk, dar restul orașului este fie o „zonă gri”, fie controlat de ucraineni.

Un alt blogger militar a afirmat că situația forțelor ruse în vestul Kupiansk se înrăutățește rapid; că elemente ale Diviziei 68 de pușcași motorizați „luptă disperate” și a recunoscut că forțele ucrainene au avansat în Kupiansk și Myrove (imediat la nord-vest de Kupiansk).

Bloggerul a afirmat că forțele Moscovei nu mai au superioritate numerică în zonă și că acțiunile ucrainene au blocat operațiunile rusești.

Mai mult acesta a spus că avansurile ucrainene din Kupiansk i-au forțat operatorii ruși de drone să se retragă din zonă pe malul estic (stâng) al râului Oskil.

Ceea ce s-a întâmplat în Kupiansk este important și deoarece Kremlinul a folosit afirmațiile privind presupusele sale avansuri în zonă pentru o campanie de război informațonal menită să prezinte liniile ucrainene ca fiind pe punctul de a se prăbuși, astfel încât Ucraina și Occidentul să cedeze în fața pretențiilor cererilor Rusiei, subliniază ISW.

Cum a ajuns Zelenski în orașul pe care rușii spuneau că l-au cucerit

Pe 5 noiembrie, Rusia a cerut trupelor ucrainene din Pokrovsk și Kupiansk să se predea, ministerul apărării de la Moscova susținând că acestea nu au „nicio șansă de a se salva”, iar pe 20 noiembrie șeful armatei ruse, Valeri Gherasimov declara public că forțele sale au cucerit total Kupiansk.

Captură din secvențele publicate pe contul oficial de Telegram al Kremlinului după vizita președintelui rus la postul de comandă, joi, 20 noiembrie 2025. Credit: AFP / AFP / Profimedia

Generalul Sergey Kuzovlev a repetat afirmația în prezența lui Putin, îmbrăcat într-o uniformă cvasi-militară, care a întrebat „deci asta e, ați terminat totul?”, primind un răspuns afirmativ de la Kuzovlev.

Pentru „eliberarea orașului Kupiansk”, Kuzovlev a fost distins cu titlul de Erou al Rusiei.

Generalul Sergei Kuzovlev, decorat de Vladimir Putin cu ordinul Eroul al Rusiei. Foto: Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

Tot pe 20 noiembrie, Vladimir Putin a susținut, citat de TASS, că 15 batalioane ale armatei ucrainene sunt blocate în zonă.

A doua zi, președintele rus a declarat că „evenimentele din Kupiansk se vor repeta inevitabil în alte locații cheie de pe linia frontului; poate nu atât de repede pe cât ne-am dori, dar acest lucru este inevitabil – și, în general, este în avantajul nostru”.

Pe 27 noiembrie, în timpul unei discuții cu jurnaliștii, Putin s-a referit din nou la Kupiansk, spunând că „după cum știm, formațiunile inamice sunt complet lichidate acolo”.

În următoarele săptămâni forțele ucrainene au desfășurat contraatacuri în serie, care au dus la eliminarea forțelor de asalt rusești din centrul orașului.

Operațiunea a culminat cu vizita lui Volodimir Zelenski în centrul orașului, pe 12 decembrie, când președintele ucrainean a realizat un clip video cu monumentul pe care este numele orașului.





