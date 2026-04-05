Răsturnare de situație în timpul operațiunii de comando a SUA în Iran. Noi dezvăluiri despre cum au acționat forțele de elită să salveze pilotul

Membru al trupelor de elită din Marina SUA. Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursă foto: TSgt Westin Warburton/USAF/SWNS / SWNS / Profimedia

Presa americană a aflat noi informații despre misiunea de salvare a pilotului pe capul căruia Teheranul pusese o recompensă.

Iranienii au verificat toată zona unde se presupunea că este cel de-al doilea ofițer al forțelor aeriene americane care a reușit să se catapultez din avionul doborât în spatele liniilor inamice. SUA au trimis însă sute de soldați și aeronave într-o misiune contra cronometru pe a-l salva pe pilotul rămas blocat într-o zonă muntoasă din Iran, relatează CBS News și The New York Times.

Ofițerul Forțelor Aeriene americane, al cărui avion de vânătoare a fost doborât vineri în Iran, a fost salvat de forțele de operațiuni speciale ale SUA în cadrul unei misiuni riscante desfășurate sâmbătă seara, care a dus trupele comando adânc în teritoriul inamic, a declarat președintele american Donald Trump la scurt timp după ce presa de peste Ocean anunțase că militarul a fost extras.

NYT notează că operațiunea de salvare a fost o cursă pe viață și pe moarte între forțele americane și cele iraniene, care s-a întins pe parcursul a două zile, pentru a ajunge la ofițerul rănit, au declarat actuali și foști oficiali americani pentru publicația americană.

În cele din urmă, trupele speciale al Marinei SUA (Navy SEAL Team 6) au reușit să-l salveze. După încheierea misiunii nu au existat victime în rândul echipei de salvare, iar toți militarii care au participat la operațiune și cel căutat au părăsit Iranul, a declarat un înalt oficial militar american. Avioanele de salvare l-au transportat pe pilotul rănit în Kuweit, pentru tratament medical.

Mesajul triumfalist al lui Trump

Donald Trump a transmis un mesaj triumfalist imediat ce forțele americane încheiaseră misiunea.

„L-AM SALVAT!. Acest războinic curajos se afla în spatele liniilor inamice, în munții perfizi ai Iranului, fiind vânat de inamicii noștri, care se apropiau tot mai mult cu fiecare oră., a exclamat Trump într-o postare pe rețelele de socializare.

Cei doi membri ai echipajului avionului F-15E Strike Eagle, primul pierdut în urma focului inamic în războiul care durează de mai bine de o lună, s-au catapultat vineri, după ce armata iraniană a lovit avionul lor.

Primul a fost salvat rapid, dar ofițerul responsabil cu sistemele de armament nu a putut fi găsit imediat, declanșând o căutare urgentă cu consecințe majore pentru Trump, comentează NYT.

Conform surselor publicației, militarul rănit care s-a ascuns în spatele liniilor inamice avea asupra lui un pistol pentru a se apăra. Salvarea lui a fost prioritatea numărul unu pentru armata SUA în ultimele 48 de ore.

Pilotul american vânat de iranieni s-a ascuns într-o crevasă de munte, locația sa fiind inițial necunoscută atât americanilor care încercau să-l salveze, cât și iranienilor care încercau să-l captureze.

Cum s-a implicat CIA

CIA a orchestrat o campanie de dezinformare pentru a încerca să deruteze forțele iraniene și să le convingă că pilotul fusese deja salvat și părăsea țara într-un convoi terestru, a declarat un înalt oficial al administrației.

Agenția Centrală de Informații a găsit în cele din urmă ascunzătoarea pilotului, transmitând informația către Pentagon, care a organizat operațiunea de salvare, a spus înaltul oficial al administrației.

Misiunea de salvare a membrului echipajului a implicat sute de soldați din forțele speciale și alți membri ai personalului militar, zeci de avioane de luptă americane, elicoptere, precum și capacități cibernetice, spațiale și de informații.

Unde s-a ascuns pilotul

Pilotul a reușit să se ferească de forțele iraniene timp de mai mult de 24 de ore, urcând la un moment dat pe o creastă de 2.100 de metri, a declarat un înalt oficial militar american.

Avioanele de atac americane au aruncat bombe și au deschis focul asupra convoiurilor iraniene pentru a le ține la distanță de zona în care se ascundea ofițerul, despre care Donald Trump a spus că este colonel.

Pe măsură ce trupele de comando americane se apropiau de militar, au tras cu armele pentru a ține forțele iraniene la distanță de locul salvării, dar nu s-au angajat într-un schimb de focuri cu iranienii, a declarat un oficial militar american.

Pilotul american din avionul doborât avea un emițător de semnal de urgență și un dispozitiv de comunicații securizat pentru coordonarea cu forțele care organizau operațiunea de salvare. Însă el a evitat folosirea emițătorului, deoarece forțele iraniene ar fi putut detecta semnalul acestuia.

Un înalt oficial militar american a descris misiunea de salvare a pilotului ca fiind una dintre cele mai dificile și complexe din istoria operațiunilor speciale americane, având în vedere terenul montan, rănile pilotului și forțele iraniene care se îndreptau în grabă spre locație.

Răsturnarea de situație de la finalul operațiunii

Într-o răsturnare de situație, după ce ofițerul a fost salvat, două avioane de transport care urmau să-i ducă pe comandanți și trupe în siguranță au rămas blocate la o bază îndepărtată din Iran.

Comandanții au decis să trimită trei avioane noi pentru a-i evacua pe toți militarii americani și pe pilot, iar cele două avioane avariate au fost aruncate în aer, pentru a nu cădea în mâinile iranienilor.

Avionul de vânătoare F-15E a fost doborât într-o regiune a Iranului unde există o opoziție semnificativă față de guvernul iranian. De aceea este posibil ca pilotul să se fi putut baza pe ajutorul venit din partea localnicilor.

Guvernul iranian a cerut ajutorul localnicilor pentru a-l găsi pe pilotul doborât și a oferit o recompensă pentru capturarea acestuia.

Însă CIA joacă adesea un rol important în stabilirea contactului cu civilii dispuși să ajute trupele vulnerabile să rămână în viață.

Gărzile Revoluționare revendică doborârea a trei aeronave militare americane

Forțele armate iraniene au declarat duminică că au doborât trei aeronave militare americane, implicate în operațiunea de salvare a pilotului american al cărui avion s-a prăbușit vineri în Iran, conform AFP. Inițial, presa de la Teheran anunțase că Gărzile Revoluționare Islamice au revendicat doborârea unui singur aparat de zbor.

„Aeronavele inamice care au pătruns în sudul orașului Isfahan – dintre care două elicoptere Black Hawk și un avion de transport militar C-130 – au fost lovite și sunt acum în flăcări”, a declarat comandamentul operațional al armatei, Khatam al-Anbiya, adăugând că operațiunea americană de salvare a „eșuat”.

Mass-media de stat a difuzat imagini cu resturi carbonizate împrăștiate într-o zonă deșertică, din care încă se ridica fum.

Agenția de presă Tasnim a relatat, de asemenea, că atacurile efectuate în timpul operațiunii de salvare au provocat cinci morți în sud-vestul Iranului, fără a se preciza dacă era vorba de civili sau militari.