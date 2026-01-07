Rata inflației în zona euro, sub control. Ce arată datele preliminare ale Eurostat

Rata anuală a inflației în zona euro a scăzut în decembrie, fiind în linie cu ținta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE), care va menține probabil nemodificate dobânzile la reuniunea din 5 februarie.

Datele preliminare publicate miercuri de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene (Eurostat) arată că rata anuală a inflației în zona euro a scăzut în decembrie la 2%, de la un nivel de 2,1% luna precedentă, informează Reuters și Agerpres. Cifra anunțată de Eurostat este în linie cu estimărilor analiștilor intervievați de Reuters. Aceștia se așteaptă ca tendința să continue în 2026.

Pe de altă parte, datele Eurostat arată că inflația de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate prețurile pentru bunuri volatile, precum energia și alimentele, s-a atenuat la 2,3% în decembrie, de la 2,4% luna precedentă. Inflația de bază este indicatorul urmărit cu atenție de BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară.

Potrivit Eurostat, prețurile la energie în zona euro au înregistrat o scădere de 1,9% în ritm anual, în decembrie. În schimb, prețurile la servicii au crescut cu 3,4%, iar prețurile la alimente, băuturi alcoolice și țigări au înregistrat un avans de 2,6%.

Ce ar putea duce la o creștere a prețurilor în 2026

Estimarea publicată miercuri de Eurostat este una preliminară, urmând ca o estimare revizuită, care să includă și datele privind inflația în Uniunea Europeană, să fie dată publicității în data de 19 ianuarie.

Scăderea prețurilor la energie, aprecierea euro, majorarea importurilor din China și moderarea creșterilor salariale ar putea duce la un declin al prețurilor anul acesta, apreciază analiștii. Dar majorarea cheltuielilor din domeniul apărării, cheltuielile fiscale masive din Germania, cererea internă solidă, înăsprirea pieței forței de muncă și turbulențele geopolitice ar putea duce la o creștere a prețurilor în 2026.

Datele confirmă opinia BCE că rata anuală a inflației în zona euro este sub control, iar oficialii au timp să analizeze evoluțiile prețurilor, înainte de a adopta noi măsuri de politică monetară.