NATO, implicată pentru prima dată în război. Alianța militară a interceptat o rachetă iraniană care se îndrepta spre Turcia / Reacție dură a NATO

Războiul din Iran a ajuns în Turcia, după ce s-a extins în statele din Golful Persic, Alianța Nord-Atlantică intervenind pentru a neutraliza o rachetă iraniană, a anunțat guvernul de la Ankara, citat de Reuters.

Sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO staționate în estul Mediteranei au distrus o rachetă balistică lansată din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian turc după ce a trecut de Siria și Irak, a declarat miercuri Ministerul Apărării din Turcia.

Este pentru prima dată când Turcia, membră NATO și vecină a Iranului la nord-vest, este implicată în conflictul în expansiune dintre Iran și SUA și Israel.

„Avertizăm toate părțile să se abțină de la acțiuni care ar duce la o escaladare suplimentară a conflictului în regiune. În acest context, vom continua să ne consultăm cu NATO și cu ceilalți aliați ai noștri”, a declarat ministerul, adăugând că nu au existat victime sau răniți.

„Toate măsurile necesare pentru apărarea teritoriului și spațiului nostru aerian vor fi luate cu hotărâre și fără ezitare. Reamintim tuturor părților că ne rezervăm dreptul de a răspunde la orice acțiuni ostile împotriva țării noastre”, a adăugat acesta.

Protest al Turciei

Alte două declarații inițiale ale înalților oficiali turci cu privire la incident nu au menționat articolul 4 din Tratatul NATO, care prevede că aliații „se vor consulta reciproc ori de câte ori, în opinia oricăruia dintre ei, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea” unui membru este amenințată.

Ankara a declarat că resturile rachetei care a interceptat racheta balistică au căzut în districtul Dortyol din provincia Hatay, în sud-estul Turciei.

Ministrul de externe al Turciei i-a transmis omologului său iranian protestul Ankarei cu privire la racheta balistică, în cadrul unei convorbiri telefonice miercuri, a declarat o sursă diplomatică turcă citată de Reuters.

În cadrul convorbirii, ministrul de externe turc Hakan Fidan i-a spus ministrului de externe iranian Abbas Araqchi că trebuie să evite orice mișcări care ar putea agrava conflictul, a mai spus sursa.

Reacția NATO

NATO a reacționat imediat, condamnând acțiunea la adresa Turciei.

„Condamnăm atacurile Iranului asupra Turciei. NATO susține ferm toți aliații, inclusiv Turcia, în contextul în care Iranul continuă atacurile sale nediscriminatorii în întreaga regiune”, a spus purtătorul de cuvânt Allison Hart, citat de Reuters.

„Poziția noastră de descurajare și apărare rămâne puternică în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește apărarea antiaeriană și antirachetă”, a afirmat Hart.

Bazele americane din Turcia

De la începutul conflictului, sâmbătă dimineața, Iranul a lansat rachete și drone în Orientul Mijlociu, lovind Israelul, Irakul, Iordania și toate cele șase state din Golf, în încercarea de a lovi bazele militare americane și interesele SUA.

Dar Iranul nu a vizat – până acum – Turcia, în ciuda prezenței ample americane în această țară.

Una dintre bazele americane din Turcia este Incirlik, o bază aeriană cheie a NATO utilizată de zeci de ani de trupele americane în apropierea orașului Adana din sudul țării, iar alta este Kurecik, o bază din centrul Turciei care dispune de un sistem radar de avertizare timpurie al NATO, capabil să detecteze lansările de rachete iraniene, scrie France 24.

Deși Ankara a negat categoric că datele radarului au fost vreodată folosite pentru a ajuta Israelul, prezența acestuia a neliniștit Teheranul.

Bazele sunt o chestiune extrem de sensibilă pentru Turcia, poliția arestând sâmbătă trei jurnaliști pentru „infracțiuni împotriva securității naționale” în legătură cu imagini filmate în apropierea Incirlik la scurt timp după începerea atacurilor asupra Iranului.

Luni, Ankara a negat categoric zvonurile nefondate apărute online, potrivit cărora „o bază militară americană din Turcia ar fi fost lovită”, afirmând că „nu a avut loc niciun atac împotriva țării noastre”.