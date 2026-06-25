„Război total”. În culisele luptei pentru putere între cele mai puternice două companii din AI

Dacă nu ar fi existat rivalitatea intensă dintre Anthropic și OpenAI, este posibil ca boom-ul inteligenței artificiale generative să nu fi venit atât de repede.

OpenAI este compania mai cunoscută publicului larg datorită ChatGPT, însă Claude Codex al Anthropic e instrumentul preferat de programatori.

În culise, între cele două companii există o rivalitate intensă care datează de ani de zile. ChatGPT n-ar fi existat fără cercetătorii de la Anthropic, iar Anthropic n-ar fi existat fără OpenAI.

Acum, ambele companii au o miză imediată. Un pariu evaluat la peste un trilion de dolari.

La sfârșitul anului 2022, OpenAI a aflat că Anthropic lucra la un chatbot bazat pe inteligență artificială. Reuters relatează că Sam Altman, directorul OpenAI, le-a cerut imediat angajaților să accelereze dezvoltarea produsului concurent la care lucrau.

Informația a fost confirmată pentru Reuters de patru persoane familiarizate cu situația. Doar două săptămâni mai târziu, OpenAI a lansat ChatGPT, declanșând o revoluție tehnologică ce promite să transforme economia globală și modul în care oamenii interacționează.

Aceeași grabă se regăsește acum și în planurile lor privind listarea pe bursă în Statele Unite, în două oferte publice inițiale despre care analiștii cred că vor fi evaluate la peste un trilion de dolari.

Cele două companii se grăbesc să ajungă înaintea celeilalte pe bursă, considerând că prima care se listează va influența modul în care investitorii le vor evalua pe ambele și că directorul său se va impune drept principala voce a industriei AI.

Până luna trecută, mulți consultanți se așteptau ca OpenAI să fie prima care să facă pașii inițiali pentru listarea la bursă. Două surse familiare cu situația afirmă că OpenAI le-a transmis unor investitori că viza o listare încă din septembrie.

Anthropic a luat fața OpenAI cu documentația pentru listarea pe bursă

Însă Anthropic a făcut primul pas, anunțând la 1 iunie că a depus în mod confidențial documentația necesară la autoritățile de reglementare din Statele Unite. OpenAI a urmat exemplul o săptămână mai târziu.

Miza depășește conflictul dintre Altman și Amodei, un fost cercetător la OpenAI care a părăsit compania din cauza îngrijorărilor pe care le-a avut privind standardele de siguranță în dezvoltarea inteligenței artificiale.

Competiția s-a extins și pe Wall Street. Este rar ca doi rivali direcți de o asemenea anvergură să atragă capital în același timp, iar listările lor vor fi atât de mari încât, inevitabil, apelează la unele dintre aceleași bănci pentru asistență.

Reuters a relatat anterior că OpenAI urmărește o listare la o evaluare de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari.

Trei persoane familiarizate cu situația afirmă că bancherii și ceilalți consultanți gestionează relații din ce în ce mai complexe atât cu OpenAI, cât și cu Anthropic.

Directorii ambelor companii și-au presat consultanții implicați în listare pentru a obține informații despre planurile rivalului, determinând unele bănci care lucrează cu ambele firme să ridice bariere interne între echipele implicate în tranzacții pentru a preveni scurgerile de informații.

Bursa de la New York, FOTO: Michael M. Santiago / Getty Images / Profimedia

„Război total” între șefii celor două mari companii de AI

Nu este neobișnuit ca liderii din Silicon Valley să se contreze între ei, uneori în termeni duri. Elon Musk și Jeff Bezos și-au aruncat săgeți în public ca urmare a competiției dintre companiile lor aerospațiale, iar Bill Gates și Steve Jobs s-au certat pe tema faptului că produsele Microsoft ar fi copiat idei de la Apple.

Însă tensiunile dintre Altman și Amodei sunt forța motrice a celei mai importante revoluții tehnologice din prezent, influențând viteza cu care sunt lansate instrumentele AI, funcționalitățile pe care acestea le includ și, în ultimă instanță, modul în care oamenii interacționează cu tehnologia în viața de zi cu zi.

„Este un război total între acești oameni”, afirmă Anastasios Angelopoulos, directorul Arena, una dintre cele mai importante companii de evaluare și testare a sistemelor AI. „De fiecare dată când Anthropic lansează ceva nou, pariul este că OpenAI va răspunde în curând”.

Disputa privind recunoașterea veniturilor

Cele două companii sunt în dezacord și în privința modului în care își prezintă investitorilor rezultatele financiare.

Două persoane familiarizate cu situația afirmă că OpenAI le-a spus investitorilor și angajaților că metoda contabilă preferată de Anthropic supraestimează veniturile companiei cu miliarde de dolari. Denise Dresser, directorul pentru venituri al OpenAI, le-a transmis în aprilie angajaților că OpenAI consideră situațiile financiare ale Anthropic umflate artificial.

Motivul este că Anthropic înregistrează drept venit întreaga sumă plătită de clienți pentru serviciile sale AI, însă o parte din acești bani este ulterior direcționată către parteneri precum Amazon și Google. OpenAI utilizează o metodă diferită, raportând doar venitul net rămas după plata partenerului său, Microsoft.

Anthropic a declarat că respectă practicile contabile consacrate și recunoaște venitul brut deoarece este „principalul actor” al tranzacției, în timp ce partenerii săi de cloud sunt doar canale de distribuție.

Sursele afirmă că aceste mesaje ale lui Dresser aveau rolul de a-i liniști pe angajații OpenAI, care fuseseră demoralizați de creșterea rapidă a Anthropic.

„Un motiv pentru care Anthropic încearcă să ajungă înaintea OpenAI pe piața bursieră este că va putea stabili standardul privind modul în care companiile care dezvoltă modele AI de frontieră își raportează rezultatele financiare și va putea face acest lucru într-un mod favorabil propriului său model de afaceri”, afirmă Gil Luria, analist la D. A. Davidson.

Dorința de a-și depăși rivalul a generat uneori tensiuni în interiorul OpenAI

Trei persoane familiare cu situația afirmă că Altman s-a confruntat recent cu Sarah Friar, directorul financiar al OpenAI, în privința posibilității companiei de a îndeplini obligațiile necesare pentru o listare publică într-un termen atât de scurt. Potrivit acestora, Altman i-a spus să găsească o soluție sau să angajeze alți bancheri și avocați care să poată realiza acest lucru.

Ulterior, Friar le-a transmis consultanților că echipa de conducere este acum aliniată în privința calendarului.

Într-un interviu acordat CNBC după depunerea documentației de către Anthropic, Altman a spus că nu dorește să grăbească debutul bursier al OpenAI.

Rivalitatea datează de la sfârșitul anului 2020, când Amodei și mai mulți colegi au părăsit funcțiile deținute la OpenAI pentru a crea Anthropic, o companie care promitea să acorde prioritate siguranței. Mulți angajați OpenAI au interpretat atunci plecarea lor drept o critică la adresa abordării lui Altman.

La începutul anului 2022, Anthropic a antrenat prima versiune a chatbotului său Claude, însă a amânat lansarea publică pentru a continua cercetările privind siguranța.

Anthropic corporate logo, FOTO: Algi Febri Sugita/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lansarea intempestivă a ChatGPT

Și OpenAI avea proiecte similare în desfășurare. Patru surse afirmă că unii angajați lucrau la un instrument de tip „super-asistent” bazat pe modelele avansate ale OpenAI de la acea vreme. În paralel, cofondatorul John Schulman dezvolta separat o interfață conversațională.

Conducerea OpenAI a luat în calcul inițial lansarea ChatGPT în martie 2023, simultan cu prezentarea modelului lingvistic GPT-4.

Însă zvonurile apărute în a doua jumătate a lui noiembrie 2022 despre proiectul Anthropic l-au mobilizat pe Altman. El le-a cerut angajaților OpenAI să dezvolte un chatbot care să poată fi lansat cât mai rapid. „Dintr-odată, a fost ca și cum: trebuie să lansăm asta în două săptămâni”, afirmă una dintre surse.

Produsul rezultat, ChatGPT, a fost lansat la 30 noiembrie 2022. El a devenit rapid aplicația pentru consumatori cu cea mai accelerată creștere din istorie, atrăgând milioane de utilizatori și obligând giganții tehnologici să își regândească planurile de dezvoltare a produselor.

Anthropic, care și-a lansat chatbotul Claude câteva luni mai târziu, a petrecut aproximativ trei ani încercând să recupereze diferența față de OpenAI. Spre sfârșitul anului 2024, Amodei le-a cerut cercetătorilor să se concentreze asupra așa-numitelor modele de raționament, după ce a observat primele succese ale OpenAI în acest domeniu.

Situația s-a inversat la sfârșitul anului 2025, când Anthropic, companie care se concentrase mult timp pe clienții corporativi, a lansat o actualizare puternică a instrumentului său Claude Code. OpenAI, care obține o mare parte din venituri de la consumatorii care plătesc pentru ChatGPT, și-a intensificat la rândul său atenția asupra software-ului destinat companiilor și a alocat mai multe resurse propriului produs pentru programare, Codex.

O antipatie fățișă

Relațiile dintre cele două companii s-au deteriorat după ce Altman a fost demis pe neașteptate de consiliul de administrație al OpenAI la sfârșitul anului 2023.

În timp ce membrii consiliului căutau alternative, aceștia au discutat pentru scurt timp cu Amodei despre posibilitatea de a uni cele două laboratoare de cercetare sub conducerea sa. Într-o depoziție recentă, un fost director OpenAI a declarat că ideea a fost analizată „extrem de scurt” înainte ca membrii consiliului să treacă la alte opțiuni.

Chiar și așa, informațiile despre această propunere au înfuriat mulți angajați ai OpenAI, potrivit persoanelor familiarizate cu evenimentele. Altman a fost repus în funcție după doar câteva zile, însă resentimentele au persistat.

Iar conflictul a devenit din ce în ce mai public. În februarie, Altman a criticat reclamele difuzate de Anthropic în timpul Super Bowl, calificându-le drept „înșelătoare” deoarece prezentau eronat planurile OpenAI privind introducerea publicității în ChatGPT. În martie, Amodei l-a acuzat pe Altman că a profitat de disputa dintre Pentagon și Anthropic pentru a avantaja OpenAI.

La un summit dedicat inteligenței artificiale desfășurat în India în februarie, prim-ministrul Narendra Modi i-a încurajat pe toți directorii din domeniul tehnologiei aflați pe scenă să își dea mâna într-un gest de unitate.

Într-un moment surprins într-un videoclip devenit viral după summit, Altman și Amodei, aflați unul lângă celălalt, au refuzat. Într-un interviu acordat ulterior agenției Bloomberg, Amodei a pus situația pe seama lipsei de organizare.