Termen-limită pentru încheierea războiului din Ucraina. Zelenski a dezvăluit planul americanilor. „Vor face presiuni”

Washingtonul dorește ca Moscova și Kievul să găsească cât mai rapid o soluție pentru a pune capăt războiului, cel mai mare de după al Doilea Război Mondial, și a înaintat și un termen, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează Reuters.

În declarațiile făcute reporterilor, publicate sâmbătă de biroul său, Zelenski a spus că SUA au propus o nouă rundă de negocieri între Ucraina și Rusia, care va avea loc la Miami peste o săptămână, iar Kievul a fost de acord cu aceasta.

„Americanii propun ca părțile să pună capăt războiului înainte de începerea verii și probabil vor face presiuni asupra părților pentru a respecta acest calendar”, a spus Zelenski.

„Alegerile (parlamentare de la jumătatea mandatului) sunt cu siguranță mai importante pentru ei. Să nu fim naivi. Și ei spun că vor să rezolve totul până în iunie”, a spus liderul de la Kiev.

Declarația lui Zelenski a confirmat relatările făcute de Reuters privind calendarul propus pentru un acord. Ucraina a sugerat un plan de etapizare, a spus Zelenski, dar nu a furnizat detalii.

Propunerea Rusiei pentru SUA. „Pachetul Dmitriev”

Ucraina și Rusia au încheiat săptămâna aceasta două zile de negocieri de pace mediate de SUA la Abu Dhabi, fără a se ajunge la un progres major, dar cele două părți au convenit să facă un schimb de 157 de prizonieri de război fiecare, reluând astfel schimburile după o pauză de cinci luni. Zelenski a spus că schimbul de prizonieri de război va continua.

Echipele militare au discutat în detaliu aspectele tehnice privind modul de monitorizare a unui potențial armistițiu, a spus Zelenski.

Au fost discutate, de asemenea, garanțiile de securitate pentru Ucraina și acordurile de cooperare economică, denumite de oficiali „planul de prosperitate”, care conturează redresarea Ucrainei după război.

Presa de la Kiev relatează că Zelenski a primit semnale că Washingtonul și Moscova ar putea semna documente bilaterale, inclusiv privind cooperarea economică.

Zelenski a declarat că a primit rapoarte de la serviciile sale de informații cu privire la discuțiile în care trimisul special al Rusiei, Kirill Dmitriev, a propus acorduri de cooperare între Rusia și Statele Unite în valoare de până la 12 trilioane de dolari, referindu-se la el ca fiind „pachetul Dmitriev”.

Indiciile Kievului

El a afirmat că orice astfel de acorduri bilaterale între Rusia și Statele Unite nu pot încălca constituția ucraineană.

„Având în vedere riscurile potențiale, delegația ucraineană a transmis poziția că, dacă există acorduri bilaterale între Rusia și SUA, prevederile referitoare la Ucraina nu pot contrazice constituția”, a spus el, referindu-se aparent la probleme teritoriale, potrivit The Kyiv Independent.

Liderul de la Kiev a precizat nu are un tablou complet asupra tuturor posibilelor acorduri comerciale dintre SUA și Rusia.

El a adăugat că sunt indicii privind potențialele documente bilaterale dintre SUA și Rusia ce ar putea include prevederi legate de Ucraina.

Noi detalii din culisele negocierilor

Anterior, declarațiilor lui Zelenski, Reuters a relatat că negocierile între SUA și Ucraina au avut ca obiectiv ambițios ca Moscova și Kievul să încheie un acord de pace până în luna martie, însă acest termen este nerealizabil, din cauza lipsei unui acord asupra problemei-cheie: teritoriile, potrivit unor surse ale agenției de știri.

Potrivit surselor citate de Reuters, în cadrul discuțiilor dintre negociatorii americani și cei ucraineni, s-a abordat idee ca orice înțelegere ar urma să fie supusă unui referendum la care ucrainenii ar vota simultan cu alegerile naționale.

Două surse Reuters au spus că oficialii SUA și Ucraina au discutat posibilitatea ca alegerile naționale și referendumul să aibă loc în luna mai. Alte surse implicate au spus că scenariul americanilor este nerealist și în timp ce autoritățile de la Kiev au susținut că votul se poate organiza în șase luni, în condițiile actuale.

Americanii se grăbesc

Organizarea scrutinului ar impune modificări legislative. Alegerile sunt interzise pe durata legii marțiale în Ucraina și ar implica costuri semnificative.

Ucraina cere încetarea focului pe toată durata campaniei electorale pentru a proteja integritatea referendumului, invocând istoricul Kremlinului de a încălca încetările temporare ale ostilităților, au spus sursele citate de Reuters.

Echipa de negociatori americani, condusă de trimisul special Steve Witkoff și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, a transmis omologilor ucraineni, în cadrul recentelor întâlniri de la Abu Dhabi și Miami, că ar fi mai bine ca votul să aibă loc cât mai curând, au declarat trei dintre aceste surse.

Negociatorii americani au declarat că Trump se va concentra probabil mai mult pe afacerile interne, pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din noiembrie, ceea ce înseamnă că înalții oficiali americani vor avea mai puțin timp și capital politic pentru a încheia un acord de pace, au declarat două surse.

Teritoriile, principala problemă

Principala piedică pentru o pace pe termen scurt rămâne soarta regiunii Donbas din estul Ucrainei. Rusia nu dă înapoi și cere controlul întregii regiuni în orice acord posibil, în timp ce Kievul încă controlează peste 5.000 km pătrați din teritoriu.

Ucraina consideră că această pretenție a Moscovei este inacceptabilă, deși a arătat deschidere către soluții creative, precum o zonă demilitarizată sau o zonă de liber schimb.

Surse care au cunoștință despre cum au decurs negocierilor privind încheierea războului spun că „nu există încă progres pe chestiunea teritorială”.

De asemenea, soarta centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, aflată pe teritoriu ocupat de ruși, rămâne un punct sensibil.

Potrivit unei surse, SUA au propus ca Washingtonul să gestioneze centrala și să distribuie energia atât Rusiei, cât și Ucrainei. Pe de altă parte, Moscova insistă că vrea controlul asupra centralei și să ofere Ucrainei energie ieftină, o propunere considerată inacceptabilă la Kiev.

Chiar dacă aceste probleme ar fi rezolvate, ucrainenii ar putea refuza la referendum orice concesie teritorială.

Rusia ocupă aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv peninsula Crimeea, anexată ilegal în 2014, și părți din Donbas cucerite înainte de invazia din 2022.

Analiștii estimează că Rusia a câștigat circa 1,3% din teritoriul Ucrainei de la începutul lui 2023.

Sondajele arată majorități notabile împotriva concesiilor teritoriale în schimbul garanțiilor de securitate occidentale, deși cifrele s‑au mai temperat ușor în ultimul an.