Războiul de succesiune din puternica familie Murdoch s-a încheiat cu un câștigător clar

Familia Murdoch a ajuns la un acord prin care Lachlan Murdoch, fiul cel mare al mogulului Rupert Murdoch, își va consolida controlul asupra imperiului media al familiei, care include Fox News, The Wall Street Journal și alte televiziuni și publicații importante din Statele Unite, Marea Britanie și Australia, transmite agenția Reuters.

Acordul, anunțat oficial luni, pune capăt unei dispute de familie privind persoana care va controla unul dintre cele mai proeminente grupuri media globale și înlătură întrebările legate de succesiune în familia Murdoch după moartea patriarhului în vârstă de 94 de ani.

Lupta pentru putere din familia Murdoch a fost una dintre sursele de inspirație pentru popularul serial HBO Succession, despre luptele interne dintre membrii unei dinastii media. Acordul încheiat în viața reală păstrează orientarea conservatoare a publicațiilor lui Murdoch.

În baza acordului, trei dintre copiii lui Rupert – James Murdoch, Elisabeth Murdoch și Prudence MacLeod – urmează să primească fiecare aproximativ 1,1 miliarde de dolari, The New York Times.

Acordul la care au ajuns moștenitorii lui Rupert Murdoch

Anunțul oficial făcut de părț precizează că cei 3 au fost de acord să își vândă participațiile pe care le dețin în Fox și News Corp pe parcursul următoarelor 6 luni.

Ca parte a înțelegerii, aceștia vor primi numerar din vânzarea a aproximativ 16,9 milioane de acțiuni Fox Corp clasa B cu drept de vot și a aproximativ 14,2 milioane de acțiuni News Corp clasa B obișnuite.

Un nou trust familial va fi creat în beneficiul lui Lachlan Murdoch și al surorilor sale mai mici, Grace și Chloe Murdoch, fiicele lui Rupert din căsătoria cu Wendi Deng Murdoch, a treia soție a mogulului de presă. El s-a căsătorit pentru a cincea oară în vara anului trecut.

Trustul nou-format va deține 36% din acțiunile obișnuite clasa B ale Fox și 33% din acțiunile clasa B ale News Corp, potrivit declarațiilor făcute de cele două companii.

Mogulul de presă și-a chemat în instanță 3 dintre copii

Luptele pentru putere din interiorul familiei Murdoch au cunoscut o escaladare dramatică anul trecut, când Rupert Murdoch a încercat să obțină în instanță modificarea trustului familiei, înființat după divorțul său din 1999 de a doua soție, Anna, și care deține participații semnificative în Fox, compania-mamă a Fox News, și în News Corp, proprietarul Wall Street Journal.

Conform prevederilor originale ale trustului, acțiunile cu drept de vot în News Corp și Fox urmau să fie transferate celor patru copii mai mari ai lui Murdoch – Prudence, Elisabeth, Lachlan și James – după moartea sa

Însă mogulul se temea că trei dintre moștenitorii săi – James, Elisabeth și Prudence – ar putea organiza o „lovitură de palat” pentru a-l înlătura pe Lachlan, care este directorul executiv al Fox și președintele News Corp.

Care a fost miza luptei pentru putere din familia Murdoch, dincolo de bani

Lachlan este cunoscut pentru opiniile sale conservatoare, la fel ca tatăl său, în timp ce James și Elisabeth în special au exprimat de-a lungul anilor poziții divergente și au făcut inclusiv donații către cauze ce promovează valori diferite decât cele ale Fox News și ale altor publicații cu orientare conservatoare deținute de familie.

James, Elisabeth și Prudence s-au opus tentativei tatălui lor iar o instanță specializată în succesiune din SUA le-a dat câștig de cauză în luna decembrie a anului trecut, hotărând că Rupert și Lachlan au acționat cu „rea-credință” încercând să modifice trustul irevocabil. Instanța a notat de asemenea în decizia sa că demersurile celor doi a fost o „farsă atent orchestrată”

Acea decizie a creat o nouă deschidere a părților pentru negocieri de împăcare, conform surselor citate acum de The New York Times.

Fox News rămâne cea mai urmărită televiziune de știri prin cablu din Statele Unite, având un rol influent în politica americană, în special în rândul republicanilor, care apreciază prezentatorii și emisiunile sale cu orientare conservatoare.

„Știți că întotdeauna va exista un garant conservator al Fox News. Și, sincer, dacă aș fi acționar, aș considera această mișcare o decizie foarte bună”, a declarat pentru Reuters Claire Enders, director general și fondatoare a firmei britanice de cercetare media Enders Analysis.