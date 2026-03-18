Războiul din Iran a creat zboruri de 9.100 kilometri către nicăieri

În timp ce zborul Emirates EK10 ce a decolat de la Londra survola luni Arabia Saudită, au apărut informații despre un atac cu drone la destinația sa, Dubai. Datele de zbor arată că aeronava s-a întors la Aeroportul Gatwick, efectuând un traseu dus-întors de 9.100 km- unul dintre zecile de așa-zise„zboruri către nicăieri” declanșate de războiul din Orientul Mijlociu, relatează Reuters.

Aproximativ 30 de zboruri Emirates care se îndreptau spre Aeroportul Internațional Dubai au fost de asemenea întoarse sau redirecționate după ce atacurile cu drone iraniene au închis temporar ceea ce este în mod normal cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internaționali.

Pasagerii care se așteptau să aterizeze în zori în strălucitorul oraș-port din Emiratele Arabe Unite au fost șocați.

„Ar fi trebuit să mă trezesc în timpul apropierii de Dubai”, a relatat un călător pe rețelele sociale, publicând o hartă a zborului său, EK164, care s-a întors din drum în apropiere de Cairo și s-a îndreptat înapoi spre Dublin.

„Zborurile către nicăieri”, o nouă durere de cap pentru companiile aeriene

Întoarcerile surprinzătoare, rapid denumite „zboruri către nicăieri” pe rețelele sociale, au devenit una dintre cele mai comentate ciudățenii ale transportului aerian de când conflictul dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, a început pe 28 februarie.

Pentru companiile aeriene aceste zboruri întoarse din drum s-au alăturat unor probleme precum creșterea costurilor cu combustibilul, pasagerii blocați pe aeroporturi și nevoia de a retrasa rute.

Emirates a confirmat că unele zboruri s-au întors la aeroporturile de origine sau la huburi apropiate de punctele de plecare, dar nu a oferit alte detalii.

Conflictul din Orientul Mijlociu a dus inițial la închiderea unor porțiuni extinse ale spațiului aerian din Golf și a redus traficul regional aproape la zero.

Emirates, Etihad, Qatar Airways și flydubai au reluat între timp multe servicii, deși alertele intermitente privind dronele și rachetele continuă să provoace devieri bruște ale aeronavelor de la traseu.

Emiratele Arabe Unite și-au închis din nou pentru scurt timp spațiul aerian marți.

Curse aeriene maraton și ocoluri

Luni, între orele 01:40 și 02:00 GMT, zboruri Emirates din mai multe orașe europene și indiene s-au întors din drum în timp ce se aflau deasupra Arabiei Saudite sau a Mării Arabiei, potrivit FlightRadar24 și AirNav Radar.

Un zbor din Londra care ajunge de obicei la Dubai în mai puțin de șapte ore s-a întors după 11 ore și jumătate. Altele s-au întors spre Madrid, Lisabona și Paris.

Unele aeronave aflate aproape de destinație au fost deviate pe rute ocolitoare lungi. Zboruri din New York, Tokyo, Shanghai și Moscova au fost redirecționate spre Cairo, Karachi, Dhaka și Islamabad.

Două zboruri din Dallas și Toronto au fost deviate spre Italia, în timp ce aeronave din Lusaka, Dhaka și Johannesburg au făcut escală la aeroporturi intermediare sau s-au întors acasă.

Mii de zboruri anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Zborul Emirates EK9875 din Shanghai a ajuns totuși la Dubai, dar abia după un maraton de 11.000 km și 20 de ore de zbor care a inclus o escală în Bangladesh.

Emirates a mutat, de asemenea, zeci de servicii de la Aeroportul Internațional Dubai către aeroporturi din apropiere precum Dubai World Central, Al Ain, Abu Dhabi și Muscat, precum și către huburi regionale precum Jeddah, Cairo și Medina.

Din 28 februarie, Emirates a anulat peste 2.000 de zboruri – 54% din serviciile programate, arată datele Cirium. Prin comparație, rata anulărilor este de 93% la Qatar Airways și de 79% la Etihad.

Datele arată că, în total, aproximativ 30.000 de zboruri către și dinspre aeroporturile din Orientul Mijlociu au fost anulate până la 17 martie.