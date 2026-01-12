Războiul electricelor: BMW accelerează vânzările, Mercedes pierde teren în fața ofensivei chinezilor de la BYD

Producătorul auto german Mercedes-Benz Group AG a rămas și mai mult în urma rivalului BMW AG în ceea ce privește vânzările de vehicule electrice, astfel că Mercedes trebuie să se bazeze din ce în ce mai mult pe o serie de modele viitoare pentru a reînvia interesul pentru gama sa de mașini plug-in, scrie Bloomberg.

Mercedes a anunțat luni că anul trecut a vândut 168.800 de automobile complet electrice, în scădere cu 9% față de 2024. În schimb, vânzările de vehicule electrice BMW au crescut cu 3,6%, ajungând la 442.072. Traiectoriile diferite evidențiază provocare pentru directorul Mercedes, Ola Kallenius, în încercarea de a demonstra că firma sa poate ține pasul cu rivalii în trecerea la vehicule electrice.

2026 va fi un test dificil pentru strategia lui Kallenius de a împinge Mercedes pe segmentul superior al pieței, pe măsură ce producătorii auto chinezi se extind, iar apetitul consumatorilor rămâne neuniform în Asia și Europa.

Deși anul 2025 a adus câteva momente bune, inclusiv un an record de vânzări pentru modelul offroad Clasa G, Mercedes se confruntă cu tarifele americane și cu intensificarea concurenței din partea producătorilor chinezi care intră pe segmentul de lux, notează Agerpres.

Mari probleme pentru producătorii germani de mașini pe piața Chinei

China rămâne o piață cu probleme pentru industria auto germană. Mercedes, BMW și Volkswagen AG au cedat cote de piață pe cea mai mare piață auto din lume mărcilor autohtone, conduse de BYD Co., care subminează prețurile rivalilor străini, lansând în același timp modele plug-in din ce în ce mai sofisticate.

Între timp, cererea de vehicule de lux a fost temperată de o scădere prelungită a pieței imobiliare din China.

Livrările grupului Volkswagen în China au scăzut cu 8% anul trecut. Proprietarul Audi a avut rezultate slabe în ceea ce privește vânzările de vehicule electrice în China, care au scăzut cu 44%. Cu toate acestea, livrările globale de vehicule electrice ale companiei au crescut cu aproape o treime datorită creșterii rapide în Europa și SUA. Pentru a îmbunătăți vânzările în China, Volkswagen pregătește un nou set de vehicule electrice pentru piața locală împreună cu Xpeng Inc.

Intensificarea competiției în China a obligat producătorii auto să se bazeze mai mult pe stimulente pentru a proteja volumele, chiar dacă Beijingul a încercat să limiteze reducerile agresive de prețuri care au afectat marjele din întreaga industrie.

Pentru Mercedes, provocarea constă în realizarea unui echilibru între disciplina de prețuri – esențială pentru strategia de lux a CEO-ului – și nevoia de a-și apăra cota pe o piață care a devenit atât mai aglomerată, cât și mai sensibilă la prețuri.

BMW, companie ale cărei vânzări în China au scăzut cu 12,5% în 2025, pariază că cele mai noi vehicule electrice ale sale o vor ajuta să inverseze tendința. Compania a dezvăluit anul trecut SUV-ul iX3, primul din linia sa Neue Klasse pentru care producătorul a cheltuit peste 10 miliarde de euro pentru dezvoltare.

Pe ansamblu, vânzările globale ale Mercedes au scăzut cu 9% până la 1,8 milioane în 2025, ceea ce reprezintă una dintre cele mai slabe performanțe anuale ale companiei din ultimii ani. Livrările în China au scăzut cu 19%, în timp ce vânzările din segmentul principal, care include modele de dimensiuni medii precum Clasa E, au scăzut cu 10% la nivel global, ajungând la 1,05 milioane de unități.

Totuși, există și semnale bune pentru portofoliul de mașini electrice Mercedes. Noul sedan electric CLA de la Mercedes a fost desemnat Mașina Anului în Europa la Salonul Auto Internațional de la Bruxelles, iar comenzile pentru CLA și viitorul GLC EV sunt complete până în a doua jumătate a anului 2026.