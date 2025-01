Războiul Rusiei în Ucraina ar putea „escalada”, admite Donald Trump, după ce promisese rezolvarea conflictului în 24 de ore – VIDEO

Preşedintele ales al SUA, Donald Trump, a susținut marţi o amplă conferinţă de presă, la o zi după ce Congresul a certificat victoria sa în alegerile prezidenţiale din 2024. Declaraţiile sale, unele dintre ele şocante şi ameninţătoare, au loc cu mai puţin de două săptămâni înainte ca acesta să depună jurământul pentru al doilea său mandat la Casa Albă, relatează News.ro.

Într-o conferinţă de presă de peste o oră la reședința sa Mar-a-Lago din Florida, preşedintele ales Donald Trump a declarat că „iadul se va dezlănţui” în Orientul Mijlociu dacă ostaticii încă reţinuţi în Gaza nu sunt eliberaţi până la învestirea sa şi nu a exclus folosirea forţei armate pentru a prelua controlul asupra Canalului Panama şi a Groenlandei, vorbind despre agenda sa pentru al doilea mandat.

Întrebat dacă poate asigura lumea că nu va folosi coerciţia militară sau economică în încercarea sa de a obţine controlul asupra Canalului Panama şi al Groenlandei, Trump a răspuns: „Nu, nu vă pot asigura cu privire la niciunul dintre cele două. Dar pot spune asta: avem nevoie de ele pentru securitate economică”.

Trump a sugerat că va impune tarife Danemarcei dacă aceasta va rezista ofertei sale de a cumpăra Groenlanda, despre care a spus că este vitală pentru securitatea naţională a SUA, deşi Danemarca a declarat că Groenlanda nu este de vânzare.

Jesus Christ. Donald Trump says he can’t assure the world he won’t use military force to take over Greenland or the Panama Canal.



Greenland is a territory owned by Denmark.



This is one of the dumbest and most dangerous things Trump has ever said.



pic.twitter.com/7g4F4rOzwz — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) January 7, 2025

Declaraţia extraordinară a venit în timp ce Trump a subliniat în continuare o agendă expansionistă, cu două săptămâni înainte de a depune jurământul la învestirea din 20 ianuarie la Washington.

Înainte de funeraliile fostului preşedinte Jimmy Carter de la sfârşitul acestei săptămâni, Trump şi-a repetat criticile la adresa deciziei acestuia de a ceda controlul Canalului Panama statului Panama. Preşedintele panamez Jose Raul Mulino a respins anterior ideea de a restitui canalul Statelor Unite.

De asemenea, Trump a sugerat redenumirea Golfului Mexicului în „Golful Americii”. „Acoperă o mare parte de teritoriu”, a spus el despre Golf. „Golful Americii. Ce nume frumos!” – a comentat preşedintele ales.

Ideea sa de a redenumi Golful este ecoul promisiunii sale anterioare de a schimba numele Denali, cel mai înalt vârf muntos din America de Nord, în Mount McKinley. Fostul preşedinte Barack Obama a schimbat numele muntelui din Alaska în semn de respect faţă de nativii americani. De obicei, Consiliul american pentru denumiri geografice stabileşte denumirile, deşi preşedinţii au mai redenumit elemente geografice prin intermediul unei acţiuni executive.

Trump a reiterat apelul său ca Mexicul să ajute la stoparea imigraţiei ilegale la graniţa cu SUA, dar şi promisiunea sa de a impune tarife ţării vecine.

BREAKING: Trump announces he will change the name of the Golf of Mexico to the Gulf of America! 🇺🇸 pic.twitter.com/53WnzIQlnx — DeVory Darkins (@devorydarkins) January 7, 2025

Pe de altă parte, Donald Trump, care promitea că va face pace în Ucraina în 24 de ore, a recunoscut că războiul Rusiei în Ucraina este „mult mai complicat” acum şi că ar putea escalada în continuare. El a dat însă vina pe tacticile preşedintelui Joe Biden în legătură cu Ucraina. „Acest război ar putea escalada pentru a fi mult mai rău decât este acum”, a spus el.

Întrebat cât de curând intenţionează să se întâlnească cu preşedintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre războiul din Ucraina, Trump a spus: „Ei bine, nu vă pot spune asta, dar ştiu că Putin va dori să se întâlnească. Nu cred că este potrivit să mă întâlnesc până după 20, ceea ce urăsc, pentru că ştiţi că în fiecare zi sunt ucişi oameni – mulţi, mulţi tineri – soldaţi”. Trump a reiterat apoi: „Acesta este un război care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată. Vă garantez că, dacă aş fi fost preşedinte, acest război nu ar fi avut loc niciodată”.

JUST IN: Donald Trump blamed the U.S. for Putin’s invasion of Ukraine, claiming it was due to U.S. support for Ukraine’s NATO membership. He also repeated the Kremlin lie that the U.S. sabotaged a deal between Ukraine and Russia.



What a fuc*ing traitor pic.twitter.com/wgh85Mo0Tn — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 7, 2025

Trump şi-a reiterat, de asemenea, interesul de a face din Canada un stat american şi a ameninţat din nou cu creşterea tarifelor, criticând cheltuielile americane pentru bunurile canadiene şi sprijinul militar pentru Canada, deşi este unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai ţării.

Trump a declarat, totodată, că membrii NATO ar trebui să cheltuiască 5% din produsul lor intern brut pentru apărare, o creştere semnificativă faţă de obiectivul actual de 2%. „Cred că NATO ar trebui să aibă 5%”, a spus el. „Toţi îşi pot permite, dar ar trebui să fie la 5%, nu la 2%”, a punctat preşedintele ales, care s-a plâns frecvent că majoritatea membrilor NATO nu îşi aduc o contribuţie echitabilă în cadrul alianţei şi a lansat în campanie ideea de a cere o creştere a contribuţiilor NATO la apărare.

Conferinţa de presă, a doua a lui Trump de când a câştigat alegerile din 5 noiembrie, a avut loc la o zi după ce Congresul i-a certificat oficial victoria. Certificarea din 6 ianuarie, o etapă de bază şi în mare parte ceremonială cerută de Constituţia SUA, a fost întreruptă în 2021, când o mulţime de susţinători ai lui Trump au luat cu asalt clădirea Capitoliului într-un efort eşuat de a împiedica victoria preşedintelui Joe Biden asupra lui Trump. Ceremonia de luni a avut loc în condiţii de securitate ridicată, dar s-a desfăşurat fără dramatism.

Pe de altă parte, aşa cum a obişnuit, Trump nu a ratat ocazia, marţi, de a se dezlănţui împotriva „instrumentalizării justiţiei” de către democraţi şi l-a atacat pe procurorul special Jack Smith, numindu-l un „individ deranjat”. El l-a criticat, de asemenea, pe judecătorul Juan Merchan şi modul în care acesta a gestionat dosarul Stormy Daniels (dosarul plăţilor către o vedetă porno disimulate în actele contabile) şi a lăudat în schimb decizia judecătoarei Aileen Cannon de a bloca publicarea raportului final al lui Smith privind investigaţiile sale asupra lui Trump.

Totodată, Trump a promis din nou că va încerca să anuleze decizia pe care preşedintele Joe Biden a luat-o pentru a interzice permanent viitoarele exploatări offshore de petrol şi gaze în unele părţi ale oceanelor Atlantic şi Pacific, spunând că acest lucru (anularea ordinului) va fi „făcut imediat”.

În ceea ce priveşte adoptarea agendei sale în Congres, Trump a declarat că doreşte un singur proiect de lege, dar că este deschis la împărţirea priorităţilor între diferite legi, dacă acest lucru va accelera procesul. El a avertizat că scăderea preţurilor, aşa cum a promis în campanie, va fi „foarte dificilă”, dar a afirmat că va realiza „reduceri drastice ale preţurilor”.