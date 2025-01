VIDEO Trump cere acum ţărilor NATO să cheltuiască 5% din PIB pentru apărare şi nu exclude folosirea forţei pentru a obţine Groenlanda

Viitorul preşedinte al SUA, Donald Trump, a cerut țărilor membre NATO să cheltuiască 5% din PIB pentru apărare. Demersul, care ar reprezenta mai mult decât dublarea obiectivului actual, reprezintă o nouă provocare pentru alianţa transatlantică, notează Financial Times.

În timpul unei conferinţei de presă, marți, Donald Trump a promis de asemenea să „taxeze Danemarca la un nivel foarte ridicat”, dacă această țară nu renunţă la controlul asupra Groenlandei, un teritoriu autonom danez. Preşedintele ales al SUA a refuzat să excludă utilizarea forţei pentru a obţine Groenlanda sau pentru a prelua controlul asupra Canalului Panama.

De asemenea, el a promis să redenumească Golful Mexic în „Golful Americii”, atacând vecinul sudic al Statele Unite ca fiind un „loc foarte periculos”.

Cea mai recentă ofensivă a lui Donald Trump împotriva Mexicului a avut loc marţi, în timpul unei discuţii cu reporterii la proprietatea sa Mar-a-Lago din Florida, cu mai puţin de două săptămâni înainte de a depune jurământul de preşedinte, relatează News.ro.

Întrebat dacă ar exclude utilizarea coerciţiei militare sau economice pentru oricare dintre aceste obiective, el a răspuns: „Nu, nu vă pot asigura cu privire la niciunul dintre cele două. Dar vă pot spune că avem nevoie de ele pentru securitate economică. Avem nevoie de Groenlanda din motive de securitate naţională”, a punctat Trump.

