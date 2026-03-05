Războiul se mută în subteran. Ținta avioanelor de vânătoare ale Israelului în faza a doua

Războiul Israelului în Iran intră într-o a doua fază, în care avioanele sale de luptă vor ataca bazele de rachete balistice îngropate adânc sub pământ, au declarat joi două surse familiarizate cu campania militară a Israelului pentru agenția de presă Reuters.

Urmăriți aici LIVE evenimentele din ziua a 6-a a războiului din Orientul Mijlociu

Asaltul aerian comun cu SUA asupra Iranului se apropie de sfârșitul primei săptămâni după ce primele salve de bombardamente au ucis importanți lideri de la Teheran, inclusiv ayatollahul Ali Khamenei, și au declanșat un război regional, cu atacuri iraniene, în Israel, Golf și Irak și cu atacuri israeliene în Liban.

Armata israeliană afirmă că a lovit sute de lansatoare de rachete iraniene de la sol care ar putea viza orașele din Israel. A doua fază va include vizarea buncărelor în care sunt depozitate rachetele balistice și echipamentele asociate, au declarat sursele citate de Reuters, care au vorbit sub protecția anonimatului din cauza sensibilității subiectului.

Una dintre surse a afirmat că forțele israeliene urmăresc, până la sfârșitul războiului, să neutralizeze capacitatea Iranului de a lansa atacuri aeriene asupra Israelului, care se concentrează și pe eliminarea conducerii Republicii Islamice.

Un purtător de cuvânt al armatei nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la planurile de atac. Armata israeliană a afirmat anterior că, împreună cu armata SUA, a preluat controlul asupra unei mari părți din spațiul aerian al Iranului în primele zile ale atacurilor.

Într-un comunicat publicat joi, armata israeliană a afirmat că, în cursul nopții, forțele sale aeriene au lovit „o infrastructură subterană utilizată de regimul iranian pentru depozitarea rachetelor balistice și a rachetelor destinate utilizării împotriva avioanelor”.

Până la acest comunicat, armata nu anunțase atacuri asupra facilităților iraniene subterane de rachete, potrivit unei analize a declarațiilor sale publice făcute începând de sâmbătă, când au fost lansate atacurile comune cu SUA.

Estimările privind stocul de rachete al Iranului variază foarte mult, de la aproximativ 2.500 înainte de război, potrivit armatei israeliene, la aproximativ 6.000, potrivit altor analiști. Amploarea stocurilor de rachete rămase ar putea fi decisivă pentru evoluția războiului. Teheranul a continuat să lanseze atacuri cu rachete asupra Israelului și în întreaga regiune.

Douglas Barrie, de la Institutul Internațional pentru Studii Strategice din Marea Britanie, a declarat miercuri că think tank-ul estimează că Iranul mai deține încă unele rachete de croazieră pentru atacuri terestre, arme ghidate cu precizie care zboară la joasă altitudine pentru a evita detectarea radarului.

„Sistemul de putere trebuie să fie lovit și afectat din ce în ce mai mult”

Avioanele de vânătoare ale Forțelor Aeriene Israeliene au efectuat misiuni aproape constante începând de sâmbătă și până în prezent, accelerând ritmul după ce militanții Hezbollah din Liban, susținuți de Teheran, au lansat rachete asupra Israelului, ceea ce a atras lansarea unor atacuri aeriene israeliene puternice care s-au desfășurat până în nordul Beirutului.

În unele cazuri, aceleași avioane de luptă israeliene au lovit atât Iranul, cât și Libanul într-o singură operațiune: bombardând ținte în Teheran sau în vestul Iranului la plecare și lovind obiective Hezbollah la întoarcere, au declarat una dintre sursele familiarizate cu planurile și o sursă israeliană din domeniul securității.

Oficialii israelieni și americani afirmă că lansările de rachete balistice și drone din Iran au scăzut după ziua de sâmbătă, o scădere pe care o atribuie în parte atacurilor americane și israeliene asupra bazelor de lansare iraniene și infrastructurii militare conexe.

Armata israeliană spune că scăderea ar putea reflecta și efortul Teheranului de a-și păstra stocurile de rachete, în timp ce se pregătește pentru un război de uzură prelungit.

Eran Lerman, fost consilier adjunct pentru securitate națională al Israelului, a declarat că speranța din prima săptămână de atacuri era că sistemul de guvernare al Iranului „va începe să se dezintegreze mai devreme, mai repede”.

„Dar acest lucru nu s-a întâmplat încă și, atâta timp cât nu se întâmplă, sistemul trebuie să fie lovit și afectat din ce în ce mai mult”, a spus Lerman.