LIVE Război în Orientul Mijlociu, ziua 6: Iranul a tras iar cu rachete către Israel și Irak / Explozii în Teheran / Ultimele detalii

Sediu central al poliției iraniene distrus de loviturile iraniene asupra Teheranului. Foto: Sobhan Farajvan / Zuma Press / Profimedia

Iranul a lansat joi dimineața, în a șasea zi a războiului, un val de rachete asupra Israelului, determinând milioane de locuitori să se refugieze în adăposturi antiaeriene, la doar câteva ore după ce o încercare de oprire a atacului american a fost blocată la Washington. Astfel, Senatul SUA a votat împotriva unei moțiuni care viza oprirea campaniei aeriene și impunea autorizarea acțiunii militare de către Congres, ceea ce înseamnă că și în continuare Donald Trump poate desfășura aproape neîngrădit conflictul ce continuă să se extindă în Orientul Mijlociu și dincolo de acesta, notează Reuters și AFP.

08:31

Noi atacuri „la scară largă” în Teheran

Armata israeliană (IDF) a anunțat că a demarat joi o serie de atacuri împotriva capitalei iraniene.

„Armata israeliană tocmai a lansat o serie de atacuri la scară largă împotriva infrastructurilor regimului terorist iranian în Teheran”, a transms IDF printr-un comunicat.

Mai multe explozii au lovit joi dimineață Teheranul și periferia sa vestică, potrivit presie locale.

Agenția Fars a menționat o explozie în vestul Teheranului, iar ziarele Shargh și Iran au spus că a avut loc cel puțin o explozie în Karaj, un oraș situat la vest de Teheran.

08:25

Iranul acuză SUA că au lovit fregata Dena „fără avertisment”

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a spus că Statele Unite au lovit fregata Dena fără avertisment.

„Statele Unite au comis o atrocitate pe mare, la 2.000 de mile distanță de coastele Iranului. Fregata Dena, oaspetele Marinei indiene, cu aproape 130 de marinari la bord, a fost lovită în apele internaționale fără avertisment”, a scris Araghchi pe X.

„Rețineți cuvintele mele: Statele Unite vor regreta amarnic precedentul pe care l-au creat”, a adăugat el.

Iranul lansează rachete din nou către Israel

Jurnaliștii France din Ierusalim au auzit joi dimineață explozii. Iranul a lansat joi o nouă salvă de rachete împotriva Israelului, au indicat armata israeliană și presa de stat iraniană, fiind decanșate alerte în mai multe regiuni, inclusiv în Tel Aviv, dar fără a fi anunțate victime.

După o pauză de peste șapte ore a alarmelor aeriene, armata israeliană a anunțat că a pus în alertă joi dimineață centrul țării și apărarea aeriană a intrat în acțiune pentru a intercepta „rachetele lansate din Iran către teritoriul israelian”. Televiziunea de stat iraniană a spus și ea că a fost tras un „val de rachete” către Israel.

Explozii la Teheran

Agenția de presă iraniană Tasnim a transmis joi dimineață că au fost auzite mai multe explozii la Teheran, fără a da detalii despre impactul al acestora.

„Au fost auzite mai multe explozii și au fost activate sistemele de apărare” în capitala iraniană, a scris agenția de presă a Teheranului.

Atacuri iraniene în Kurdistan

Iranul a afirmat joi că a lansat rachete asupra cartierelor generale ale forțelor kurde din regiunea autonomă Kurdistan din Irak, care găzduiește trupe americane.

„Am țintit cartierele generale ale grupurilor kurde opuse revoluției din Kurdistanul irakian cu trei rachete”, se arată într-un comunicat militar citat de agenția Irna.

Explozia unui petrolier

Un petrolier ancorat în largul Kuweitului a suferit o „explozie puternică” și pierde hidrocarburi după ce unul dintre rezervoarele sale a fost avariat, a transmis joi agenția britanică de securitate maritimă UKTMO.

„Căpitanul unui petrolier ancorat a raportat că a văzut și a auzit o explozie puternică la babord, apoi a zărit o mică ambarcațiune părăsind locul” în largul regiunii Mubarak al-Kabeer, a indicat agenția subordonată Marinei Britanice de Royal Navy.

S-a scurs petrol din navă, dar echipajul este teafăr și nevătămat și nu a izbucnit niciun incendiu, a precizat agenția.

Impactul economic

Economia mondială este „din nou pusă la încercare” de războiul din Orientul Mijlociu, a afirmat joi, de la Bangkok, directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva.

În Coreea de Sud, președintele Lee Jae Myung a ordonat joi activarea unui fond de stabilizare a piețelor financiare, echivalent cu aproape 59 de miliarde de euro, din cauza războiului, care a provocat o scădere spectaculoasă a bursei din Seul.

China a cerut principalelor sale rafinării să suspende exporturile de motorină și benzină, a scrisjoi agenția Bloomberg, după ce războiul a provocat îngrijorări cu privire la un deficit de aprovizionare.

Evacuări în Qatar

Qatar a anunțat joi că evacuează „din precauție” locuitorii care trăiesc în apropierea ambasadei americane, după atacurile iraniene asupra țării din Golf.

„Autoritățile competente evacuează locuitorii din apropierea ambasadei americane ca măsură de precauție temporară”, a anunțat Ministerul de Interne pe X, care a cerut, de asemenea, populației emiratului, să rămână acasă noaptea.

Măsurile vin după ce, marți, autoritățile au anunțat că o rachetă balistică iraniană a lovit baza americană Al-Udeid din Qatar.

Participarea Canadei

Prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat joi că nu poate „exclude categoric” participarea militară a țării sale la războiul care se intensifică în Orientul Mijlociu.

Miercuri, el a deplâns faptul că Statele Unite și Israelul au acționat „fără a se adresa Națiunilor Unite și fără a consulta aliații lor”.

Beirutul, vizat din nou

Sudul Beirutului, bastion al mișcării pro-iraniene Hezbollah, a fost ținta unui nou atac aerian în noaptea de miercuri spre joi.

Armata israeliană a îndemnat mai devreme populația libaneză să evacueze o suburbie a Beirutului pe fondul intensificării ostilităților cu Hezbollah, cu confruntări „directe” în sudul Libanului, potrivit grupări armate.

Autoritățile libaneze au anunțat trei noi morți în urma atacurilor israeliene care au vizat două mașini în apropiere de Beirut. Anterior, acestea declaraseră că au înregistrat 72 de morți și peste 83.000 de persoane strămutate de la începutul atacurilor, luni.