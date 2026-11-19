Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) neagă că a furnizat presei probe din dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de o înșelăciune de 1,1 milioane de euro. DIICOT spune că dosarul a fost transmis doar în trei locuri.

Oficialii DIICOT spun că imaginile au apărut în spațiul public după ce dosarul a fost trimis în judecată și a fost comunicat avocaților. Într-un comunicat, instituția detaliază ce s-a întâmplat cu dosarul după ce ancheta a fost finalizată.

„La data de 5 noiembrie 2026, apărătorilor celor doi inculpați le-a fost remis, în format electronic, întregul dosar de urmărire penală, care conținea inclusiv planșele fotografice întocmite cu ocazia perchezițiilor domiciliare”, a explicat purtătorul de cuvânt al DIICOT, Mihaela Melconian, într-un mesaj transmis jurnaliștilor.

Ea a mai spus că, pe 11 noiembrie, când dosarul a fost trimis în judecată, a fost „sesizat Tribunalul Ilfov, căruia i-a fost înaintat dosarul cauzei, atât în format fizic, cât și în format electronic”.

„Precizăm că Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism nu a furnizat reprezentanților mass-media niciun material probator administrat în cauză, indiferent de natura sau forma acestuia, inclusiv planșele fotografice întocmite cu ocazia perchezițiilor domiciliare”, a completat purtătorul de cuvânt al DIICOT.

Imagini din interiorul locuinței, difuzate de Antena 3

Antena 3 a difuzat imaginile de la perchezițiile din casa lui Călin Georgescu în seara de 17 noiembrie. Imaginile au fost prezentate în cadrul emisiunii Decisiv Prime Time de realizatoarea Cătălina Porumbel.

Fotografiile arătau curtea, intrarea în casă și încăperi ale locuinței. Televiziunea a prezentat şi pagini din documentaţia întocmită în timpul percheziţiilor în dosarul de înșelăciune în care este judecat Georgescu, în care apar fotografii numerotate ale proprietăţii.

În timp ce pe post rulau imaginile, pe burtieră erau scrise titluri precum: „IMAGINI ÎN PREMIERĂ! CE S-A ÎNTAMPLAT ÎN CASA LUI GEORGESCU LA PERCHEZIȚII”, „DEMERS JURNALISTIC MAJOR! CE S-A ÎNTÂMPLAT 9 ORE ÎN CASA LUI GEORGESCU”, „ANTENA 3 CNN PROTEJEAZĂ DREPTUL LA VIAȚĂ PRIVATĂ. NU DIFUZĂM TOATE IMAGINILE”.

Reacții după publicarea imaginilor

Difuzarea imaginilor i-a determinat pe susținătorii lui Călin Georgescu să facă un apel la o mobilizare pentru a sesiza Consiliul Naţional al Audiovizualului pentru încălcarea dreptului la viaţă privată şi a demnităţii umane.

Avocatul Toni Neacșu, fost judecător și membru al CSM, a declarat miercuri că prin difuzarea imaginilor din casa lui Călin Georgescu nu a fost încălcat doar dreptul la viață privată, reclamând că există o problemă de fond și mai gravă. Avocatul a apreciat că fotografiile făcute la percheziții nu sunt simple imagini, ci „mijloc de probă” într-un dosar.

El a mai subliniat că România a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în trecut pentru situații similare pentru scurgeri din dosarele Cășuneanu și Apostu.

„Un stat care nu își poate păzi dosarele nu mai poate garanta nici ancheta, nici procesul echitabil, nici viața privată a celor care nu au nicio vină că locuiesc în casa percheziționată”, a apreciat Neacșu.