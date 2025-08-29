Reacția Giorgiei Meloni după ce un site pentru adulți a publicat fotografii trucate cu ea

Prim-ministra italiană Giorgia Meloni și-a exprimat vineri indignarea față de un site pentru adulți care a publicat fotografii trucate ale unor femei, inclusiv cu ea, pe fondul unui val de proteste la nivel național în Italia împotriva misoginiei și abuzurilor online, relatează Reuters.

Administratorii site-ului phica.eu, al cărui nume este un joc de cuvinte bazat pe un termen vulgar din argoul italian pentru organele genitale feminine, l-au închis joi, în urma condamnărilor pe scară largă și a plângerilor penale.

„Sunt dezgustată de ceea ce s-a întâmplat și vreau să îmi exprim solidaritatea și apropierea față de toate femeile care au fost ofensate, insultate și atacate în intimitatea lor de administratorii acestui forum și de ‘utilizatorii’ săi”, a declarat Meloni, citată de cotidianul Corriere della Sera.

Site-ul funcționa încă din 2005 și avea peste 200.000 de membri înregistrați, dar a intrat săptămâna aceasta sub o intensă atenție mediatică și politică după un alt caz foarte mediatizat de abuz misogin online.

Un alt caz de răsunet în Italia

La începutul acestei luni, Facebook a închis grupul Mia Moglie („Soția Mea”), unde utilizatorii distribuiau fotografii intime ale unor femei fără consimțământul acestora, în urma unui val de plângeri publice inițiate de autoarea și activista Carolina Capria.

Grupul respectiv avea peste 32.000 de membri.

Anunțând închiderea acestuia, un purtător de cuvânt al companiei-mamă a Facebook, Meta, a declarat că grupul a încălcat politica rețelei sociale privind exploatarea sexuală a adulților.

Giorgia Meloni, mesaj dur

„Este descurajant să vezi că, în 2025, există încă persoane care consideră normal și legitim să calce în picioare demnitatea unei femei și să o transforme în obiect al unor insulte sexiste și vulgare, ascunzându-se în spatele anonimatului sau al unei tastaturi”, a mai spus Meloni.

În vârstă de 48 de ani, ea este prima femeie prim-ministru al Italiei.

Răspunzând apelurilor formulate de activiști pentru drepturile femeilor și de parlamentari, ministra italiană pentru Egalitate, Eugenia Roccella, a declarat că guvernul lucrează la consolidarea protecțiilor online și la reforme culturale pentru combaterea misoginiei și sexismului.

Administratorii site-ului au fost reclamați la poliție

Site-ul phica.eu găzduia mii de imagini și videoclipuri manipulate cu femei din spațiul public, adesea însoțite de comentarii obscene și violente. De asemenea, includea fotografii cu femei obișnuite, clasificate pe criterii geografice.

Administratorii au transmis într-un mesaj că închid forumul „cu mare regret”, din cauza „comportamentelor toxice” care au „distrus spiritul inițial”.

Pe lângă Meloni, site-ul a publicat imagini cu lidera opoziției italiene Elly Schlein, influencerița Chiara Ferragni și eurodeputata Alessandra Moretti, care a depus o plângere penală și a declarat că astfel de site-uri „incită la viol și violență”.