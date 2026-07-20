Reacția ironică a lui Grindeanu, întrebat dacă se teme de scenariul alegerilor anticipate. „Da, tremur tot”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul său „va fi pregătit și pentru acest scenariu” în cazul în care se va ajunge la alegeri anticipate, dar „nu e unul de dorit”.

Liderul PSD a reacționat ironic, luni seară, la România TV, când i s-a spus că există voci care susțin că social-democrații sunt „înspăimântați” de posibilitatea unor alegeri anticipate.

„Da, tremur tot. Nu e un subiect pe care să nu îl fi luat în calcul. Tot timpul în momentul în care avem o situație de acest tip, constituțional este și să poți să intri în scenariul de anticipate. Partidul Social Democrat, dacă acolo se va ajunge, va fi pregătit și pentru acest scenariu. Nu e unul de dorit, eu nu mă ascund să spun acest lucru, vedem situația în care suntem, dar nu trebuie să îl excludem”, a răspuns Sorin Grindeanu.

Conform Articolului 89 din Constituție, președintele Nicușor Dan „poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură”.

Parlamentul a respins până acum o singură solicitare de învestire, pe cea a lui Adrian Veștea, în 22 iunie. Prima propunere de premier a președintelui Nicușor Dan, Eugen Tomac, își depusese mandatul înainte de a ajunge la votul din Legislativ.

Tot în intervenția de la RTV, Sorin Grindeanu a descris majoritatea pe care și-o dorește în Parlament și a susținut că „lucrurile par a sta mai bine decât în urmă cu două sau trei săptămâni” din perspectiva eforturilor pentru soluționarea crizei politice.

Liderul PSD, întrebat despre o suspendare a președintelui

Sorin Grindeanu a răspuns că în acest moment nu vede motive care să justifice o eventuală suspendare a președintelui Nicușor Dan.

„Eu nu văd motive în acest moment în a fi suspendat Nicușor Dan, deși n-avem niciun fel de acord politic cu domnia sa, dar să știți că mai important e, de exemplu, ca domnii de la Guvern să trimită toate legile PNRR în Parlament”, a adăugat Sorin Grindeanu, care astăzi a propus înființarea unei „comisii de criză” pentru adoptarea legilor PNRR.