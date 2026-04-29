Reacția Kremlinului după ce Emiratele Arabe Unite s-au retras din OPEC+

Vladimir Putin l-a primit în ianuarie 2026 la Kremlin pe șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite, FOTO: Maxim Shipenkov / AFP / Profimedia

Kremlinul a declarat miercuri că grupul producătorilor de petrol OPEC+ rămâne o organizație importantă, chiar dacă Emiratele Arabe Unite au decis să se retragă, și că Rusia nu are nicio intenție de a urma exemplul țării din zona Golfului Persic, transmite Reuters.

Emiratele Arabe Unite au anunțat marți că vor părăsi Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol, dând o lovitură puternică grupului într-un moment în care criza energetică declanșată de războiul din Orientul Mijlociu a scos la iveală tensiunile dintre statele din Golf.

Emiratele Arabe Unite erau al patrulea cel mai mare producător din OPEC+, în timp ce Rusia ocupă locul al doilea, după Arabia Saudită.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat miercuri că OPEC+ rămâne o organizație importantă, mai ales în contextul turbulențelor actuale de pe piețele globale.

„Acest format ajută, să spunem, la minimizarea semnificativă a fluctuațiilor de pe piețele energetice și face posibilă stabilizarea acestor piețe”, a declarat Peskov în cadrul conferinței sale zilnice de presă.

Peskov a spus că Rusia respectă totuși decizia Emiratelor Arabe Unite de a se retrage și speră că dialogul energetic dintre Moscova și statul din Golf va continua.

Guvernul rus e îngrijorat de posibila scădere a prețurilor la petrol

Rusia s-a alăturat OPEC+ în 2016. Potrivit estimărilor Agenției Internaționale a Energiei, grupul a produs aproape jumătate din petrolul și lichidele petroliere ale lumii anul trecut.

Anton Siluanov, ministrul rus de finanțe, a declarat mai devreme în cursul zilei de miercuri că decizia Emiratelor Arabe Unite ar putea determina țările să își crească producția, ceea ce ar duce în viitor la scăderea prețurilor globale.

„Dacă țările OPEC își vor desfășura politicile într-un mod necoordonat (după retragerea Emiratelor Arabe Unite) și vor produce atât petrol cât le permit capacitățile de producție și cât doresc, prețurile vor scădea în mod corespunzător”, a spus Siluanov.

El a spus că, pentru moment, prețurile petrolului sunt susținute de blocada din Strâmtoarea Ormuz și că un eventual exces de ofertă ar deveni un risc abia după redeschiderea acesteia.