Reacția Kremlinului după noua tentativă de asasinare a lui Donald Trump

Comentând atacul armat din weekend care a avut loc la Cina Corespondenților de la Casa Albă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a declarat marți că președintele rus Vladimir Putin condamnă întotdeauna orice tentativă de asasinare a șefilor de stat, relatează Interfax.

„Președintele Putin a condamnat întotdeauna, în mod constant, orice manifestare de violență și orice încercare de a ataca viața liderilor de stat”, a declarat Peskov în timpul conferinței sale zilnice de presă.

Cole Allen, în vârstă de 31 de ani, a deschis focul pe 26 aprilie într-un hotel din Washington D.C. în timpul Cinei Corespondenților de la Casa Albă, la care au participat președintele Trump, soția sa și membri de rang înalt ai administrației prezidențiale. Un ofițer al Serviciilor Secrete a fost rănit. Suspectul a fost reținut.

Un manifest al atacatorului arată că el l-a vizat pe președintele Donald Trump, dar și alți membri ai administrației sale. Poliția spune că încă stabilește motivul atacatorului. Anchetatorii cred că suspectul a acționat singur. El a sosit la cină înarmat cu o pușcă, un pistol și trei cuțite.