Reacția Kremlinului la dezvăluirile din discuția telefonică între emisarul lui Trump și consilierul lui Putin

Kremlinul a declarat miercuri că scurgerea de informații a unei conversații telefonice între înalți oficiali ai Kremlinului și ai SUA este o încercare de a împiedica negocierile privind un posibil acord de pace pentru Ucraina, transmite Reuters.

Agenția americană Bloomberg a dezvăluit că emisarul prezidențial american Steve Witkoff a purtat pe 14 octombrie o convorbire telefonică cu Iuri Ușakov, consilierul pentru politică externă al președintelui rus Vladimir Putin, pentru a-i sugera să colaboreze la un plan similar pentru Ucraina și i-a dat sfaturi despre cum trebuie să discute cu Donald Trump.

Bloomberg a publicat și o transcriere a întregii discuții dintre emisarul american și consilierul prezidențial rus.

Miercuri dimineață, Ușakov a fost întrebat de principalul reporter al Kremlinului de la televiziunea de stat rusă, Pavel Zarubin, de ce a fost divulgată convorbirea.

„Probabil pentru a împiedica negocierile. Este puțin probabil ca acest lucru să fi fost făcut pentru a îmbunătăți relațiile”, a răspuns Ușakov, citat de Reuters.

„Vorbesc cu Witkoff mult, dar aceste discuții nu sunt publice”, a mai spus Ușakov în discuția cu jurnalistul rus Zarubin.

În același timp, consilierul lui Putin a anunțat că Steve Witkoff, alături de alți oficiali americani cheie, vor veni la Moscova săptămâna viitoare pentru discuții privind un plan de pace pentru Ucraina.

„În ceea ce-l privește pe Witkoff, pot spune că s-a ajuns la un acord preliminar potrivit căruia el va veni la Moscova săptămâna viitoare”, a spus Ușakov.

Potrivit Bloomberg, în convorbirea care a durat puțin peste cinci minute, Witkoff l-a sfătuit pe Iuri Ușakov, principalul consilier al lui Putin în materie de politică externă, cu privire la modul în care liderul rus ar trebui să abordeze problema cu Trump.

Printre aceste sfaturi s-au numărat sugestii pentru organizare unei discuții între Trump și Putin înainte de vizita lui Volodimir Zelenski la Casa Albă, care urma să aibă loc în acea săptămână și folosirea acordului privind Gaza ca punct de plecare.