Reacția lui Ciucu, după înfrângerea suferită în Consiliul General / Mesaj de la Piedone: „Cipriane, revino-ți tată!”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a susținut joi, după ședința CGMB unde mai multe proiecte nu au primit votul consilierilor, că PSD, PPUSL și AUR au dorit o „ședință de calibrare”, pentru a-i transmite că este dependent de voturile lor.

„Cum să înţelegeţi ceea ce s-a întâmplat astăzi în Consiliul General. PSD, PPUSL şi AUR au decis să nu meargă automat cu vechea majoritate de care s-a bucurat după alegerile locale dl. Primar General Nicusor Dan şi dl. Primar Gen interimar, Bujduveanu şi au dorit să avem o “şedinţă de calibrare”, de măsurare a forţelor, să înţeleg că sunt dependent de ei pentru a face ceea ce am promis bucureştenilor şi că, pentru a pune oraşul nostru la punct, este nevoie de negocieri. Eu le-am transmis că Bucureştiul are nevoie de o majoritate funcţională şi îi delegasem viceprimarului PSD, încă din decembrie 2025, toate atribuţiile negociate şi pe care le deţinea înainte de a veni eu la PMB. Se pare că nu a fost suficient, acum vor fi noi negocieri, ca şi cum ar fi de la zero”, a scris Ciprian Ciucu într-o postare pe Facebook.

Ciprian Ciucu a precizat că unele dintre proiectele respinse vizau desființarea unor instituții cu mai puțin de 50 de angajați, măsură recomandată de Curtea de Conturi încă de acum doi ani.

„Sunt instituții care au câte unul, câte trei, câte cinci angajați. Acestea, pe care le-am propus spre desființare azi, au acumulat anul trecut aproximativ 7,7 milioane de lei datorii. Vor continua să acumuleze datorii, iar acestea vor fi și mai mari”, a declarat edilul.

Primarul a mai spus că a cerut Consiliului General să îl împuternicească să dispună o evaluare a deciziilor manageriale de la STB și Termoenergetica, pentru a clarifica motivele datoriilor care depășesc 3 miliarde de lei.

„PSD, PPUSL și AUR nu au fost de acord”, a scris Ciucu.

Majorarea tarifelor pentru biletele STB, respinsă

În privința majorării tarifelor STB, primarul Capitalei a arătat că inițiativa aparține ADITPBI și că studiul de suportabilitate fusese realizat anul trecut, fiind votat inclusiv de reprezentantul PSD în AGA.

„De ce am luat acestă decizie, de a veni cu acest proiect nepopular pe ordinea de zi? Simplu: situația de la STB este (mai mult decât) critică și acestă creștere ne-ar fi dat timp să venim cu un plan de restructurare a STB și de eficientizare a serviciului de transport public. Deja am cerut ADITPBI, institutia comună a Bucureștiului și Ilfovului, căreia i s-a delegat serviciul de transport public și STB să înceapă să lucreze la acest plan sub coordonarea PMB, împreună cu conducerea STB. ATENȚIE!! Serviciul de transport public nu este în direct în curtea Primăriei Capitalei ci al acestei entități, ADITPBI, din care face parte și Ilfovul, căreia i s-a delegat competența de a organiza transportul public în București și în Ilfov! Eu voi fi cu înjurăturile, iar alții cu decizia. Mai ales că nici măcar nu au aprobat o banală evaluare.”, a afirmat Ciucu.

Potrivit inițiativei, biletul urma să se scumpească pentru călătorie cu 66%, în timp ce abonamentul de 24 ore urma să sufere o majorare de 75%. Și alte propuneri ale liberalului au picat la vot.

Au votat „pentru” creșterea prețului călătoriei 7 consilieri PNL, 12 de la USR, 3 de la REPER și unul de la Forța Dreptei. S-au abținut 14 consilieri de la PSD, 5 de la PPUSL și 3 de la PMP. 5 consilieri AUR au votat împotrivă.

Piedone: „Primăria Capitalei e ca o căsnicie la începuturi: o iei cu tot cu zestre”

Cristian Popescu Piedone, fost primar al Sectorului 5 și fost candidat la Primăria Capitalei, l-a acuzat pe Ciucă că invocă „greaua moștenire” deși predecesorul său, Stelian Bujduveanu, care a asigurat interimatul, îi este coleg de partid și că încearcă să joace rolul unei victime.

„Nu poți să vii să te vaiți de greaua moștenire când predecesorul tău îți este coleg de partid. Nu pot să te cred când spui că nu aveai informații reale despre starea financiară a Capitalei, când fratele Bujduveanu îți raporta la virgulă. Cipriane, revino-ți tată! Ești primar general, acum. Primăria Capitalei e ca o căsnicie la începuturi: o iei cu tot cu zestre, fie că îți convine sau nu”, a scris Piedone, într-o postare publicată pe Facebook după ședința Consiliului General.

Fostul primar al Sectorului 5 a mai susținut că, la nivelul Capitalei, s-ar fi conturat „o nouă majoritate politică”, afirmând că a fost prezent la ședința CGMB pentru a vedea „un primar neajutorat, uitat de propriul partid”.

„Oamenii care au condus și conduc și astăzi companiile, majoritatea sunt din PNL! Tot ei sunt cei care vor să crească costurile unei călătorii la STB și tot ei sunt cei care vor să sacrifice sectoarele Bucureștiului pentru o odă adusă noului vocalist de tip Fata Morgana. Noul primar trebuie să înțeleagă că e primarul tuturor bucureștenilor, nu doar a celor care l-au votat. Eu știu că gropile nu fac politică, nici gunoiul și nici cultura, dar comportamentul pe care l-a scos azi la lumină trebuie reanalizat. Nu vă mai plângeți de un posibil faliment și căutați soluții. Primăria Capitalei e ca o căsnicie: când o iei, vine la pachet cu zestre…deschide lada aia de zestre și vezi ce poți să mai pui la aerisit, să mai salvezi… Ciucule, ești primar general! revino-ți!”, a mai afirmat Piedone.

Daniel Băluță: „Doar intervenţia consilierilor generali a făcut ca această nedreptate să fie împiedicată”

Între timp, edilul Sectorului 4 și președintele PSD București, Daniel Băluță, a criticat și el propunerea privind majorarea tarifelor pentru transportul public.

„Astăzi, în şedinţa CGMB, acest mod de a face administraţie a fost confirmat fără echivoc, de către Primarul General, cel care a propus creşterea (de fapt, aproape dublarea) tarifelor STB pentru transportul public. O măsură nedreaptă, care arăta, încă o dată, lipsa de soluţii a Primarului General, care a găsit de cuviinţă să înceapă să “rezolve” problemele critice ale oraşului pe spatele bucureştenilor. Doar intervenţia consilierilor generali a făcut ca această nedreptate să fie împiedicată”, a transmis Băluță, într-o postare publicată după ședința CGMB pe pagina de Facebook a partidului.

Acesta a afirmat că propunerea de majorare a tarifelor STB ar fi arătat „lipsa de soluții” a primarului general și a susținut că problemele critice ale orașului nu ar trebui rezolvate „pe spatele bucureștenilor”.

Liderul PSD Bucureşti mai spune că speră ca „bucureştenii să sancţioneze astfel de comportamente şi să fie atenţi, pe viitor, la evaluarea preponderentă a rezultatelor Primarului General, rezultate care lipsesc din portofoliul domniei sale”.