Reacția lui Cristi Danileț după decizia ÎCCJ privind sancționarea sa. „Mulțumesc, domnul președinte, că vegheați la încălcarea drepturilor omului”

Fostul judecător Cristi Danileț a afirmat că Înalta Curte de Casație și Justiție i-a încălcat din nou drepturile prin refuzul de a anula decizia CSM prin care a fost sancționat în 2019, în pofida unei decizii a CEDO. Totodată, Danileț a avut un mesaj și către președintele Nicușor Dan.

Într-o postare pe Facebook, intitulată „ÎCCJ încalcă iar drepturile omului”, Cristi Danileț face un istoric al disputei juridice care a dus la sancționarea sa de către Consiliul Superior al Magistraturii.

În primul rând el menționează că Inspecția Judiciară l-a investigat pentru două postări pe rețelele sociale, dar a dispus trimiterea în judecată disciplinară pentru una singură. Cu toate acestea, CSM l-a sancționat, în iunie 2019, cu reducerea salariului pentru ambele postări, deși Consiliul fusese sesizat doar pentru una.

„Abaterea nu e ștearsă din cazierul meu disciplinar”

Următorii pași procedurali au fost, potrivit postării lui Danileț:

„ÎCCJ : respinge recursul și menține soluția de sancționare (mai 2020);

ÎCCJ: respinge contestația în anulare formulată pe motive de procedură (dec 2020);

Parlamentul: abrogă din lege acea abatere disciplinară care permitea sancționarea abuzivă a magistraților incomozi (noiembrie 2022);

CEDO: decide că statul român a greșit în sancționarea lui Danileț, care avea dreptul de a face declarații anti-Guvern, pro-Armata și pro-procurori (febr 2024);

Marea Cameră a CEDO: respinge contestația Guvernului, confirmand din nou că statul român a greșit, iar soluția devine aplicabilă în 46 de state europene tuturor magistraților (dec 2025);

ÎCCJ: dupa trei amânări de pronunțare, refuza sa redeschida dosarul din țară si să anuleze sancțiunea (16 nov 2026)”

Cristi Danileț susține că părtași la sancționarea sa au fost 18 judecători din Inspecția Judiciară, CSM și ÎCCJ, însă niciunul dintre ei nu va răspunde pentru nedreptatea care i s-a făcut.

„Consecința: eu nu pot primi banii opriți ilegal din salariu, nu am dreptul la dobânzi pentru banii reținuți ilegal, nu pot recupera sumele cheltuite cu avocați și drumurile mele în toate aceste proceduri, nu e ștearsă din cazierul meu disciplinar acea abatere pe care nu am făcut-o, ci va fi la un moment dat ștearsă ca urmare a trecerii timpului, ceea ce nu e același lucru pentru mine”, argumentează fostul magistrat.

Danileț își încheie postarea cu un mesaj direct către Nicușor Dan despre care spune că „veghează” la încălcarea drepturilor omului.

„Atât despre dreptate. Mulțumim, domnule Președinte al României, că vegheați la încălcarea drepturilor omului de către instituțiile chemate să le protejeze. Atât mai puteți: să vă uitați la TV”, conchide Cristi Danileț.

După ce a câștigat la CEDO procesul împotriva României, fostul judecător Cristi Danileț a cerut Înaltei Curți de Casație și Justiție revizuirea sanțiunii din 2019, când salariul i-a fost tăiat cu 5% timp de două luni, din cauza unor postări făcute pe Facebook. Consiliul Superior al Magistraturii – condus atunci de Lia Savonea, actuala președintă a Înaltei Curți – a stabilit că prin postările de pe Facebook „a pătat imaginea și onoarea sistemului judiciar și a încălcat obligația de discreție”.

De ce a respins ÎCCJ revizuirea sancțiunii

Luni, completul de 5 judecători de la instanța supremă i-a respins fostului judecător cererea de revizuire a sancțiunii. La scurt timp după pronunțare, ÎCCJ a explicat decizia, printr-un comunicat de presă.

„Soluția pronunțată nu pune în discuție constatarea Curții Europene, ci privește exclusiv îndeplinirea condițiilor excepționale prevăzute de lege pentru revizuire, necesare pentru desființarea unei hotărâri judecătorești definitive și, astfel, pentru înfrângerea principiilor autorității de lucru judecat și securității juridice”, a transmis instanța supremă

Motivul de revizuire, continuă ÎCCJ, reprezintă „remediul cu caracter excepțional la care se poate recurge atunci când partea continuă să sufere consecințe grave ca urmare a încălcării drepturilor sau libertăților fundamentale cauzate de o hotărâre judecătorească și constatate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului”.

Completul de 5 judecători de la instanța supremă argumentează că, în cazul Danileț, nu este îndeplinită condiția existenței unor consecințe grave care să continue să se producă.

Danileț a deschis proces împotriva României la CEDO în 2021, după ce ICCJ a menținut, în 2020, decizia de sancționare dispusă de CSM.

În decembrie 2025, Curtea Europeană a Drepturilor Omului i-a dat câștig de cauză fostului judecător. CEDO a condamnat România pentru încălcarea libertății de exprimare a lui Cristi Danileț și a obligat țara noastră să-i plătească aproape 10.000 de euro cheltuieli și onorarii.

Pentru ce l-a sancționat CSM pe Cristi Danileț

În prima postare de pe Facebook, Danileț distribuia un interviu dat de Claudiu Sandu, pe atunci prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, în care acesta denunța în termeni foarte duri asaltul guvernării PSD asupra Justiției.

Danileț însoțea interviul cu propriul său comentariu: „Iată, ăsta procuror cu sânge în instalație: vorbește deschis despre infractori periculoși în libertate, despre ideile proaste ale guvernanților în modificarea legilor Justiției, despre linșajele împotriva magistraților!”.

A doua postare a lui Danileț care i-a atras sancțiunea era o citare a articolului 118 din Constituție, care prevede că „Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului, pentru garantarea (…) democraţiei constituţionale”. CSM a catalogat postarea drept instigare la revoltă armată.