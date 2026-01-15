Reacția MAE de la Chișinău după ce SUA au suspendat vizele pentru cetățenii din Republica Moldova

„Nu este o interdicție generală de călătorie”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, într-o primă reacție la decizia SUA de a suspenda vizele pentru cetățeni din 75 de țări, inclusiv pentru cei Mooldova.

Măsura anunțată de Statele Unite și care se va aplica începând cu 21 ianuarie are caracter administrativ, fiind parte a unui proces de reevaluare a criteriilor privind utilizarea asistenței publice („public charge”), a transmis sursa citată.

În acest context, MAE subliniază că vizele de imigrare, care deja au fost emise, rămân valabile și nu sunt revocate. În plus, vizele neimigrante (turistice, de studii, de muncă, de afaceri, etc.) nu sunt afectate și continuă să fie procesate și emise în regim normal.

„Cererile pentru vize de imigrare pot fi depuse și intervievate, însă emiterea efectivă a vizelor este temporar suspendată”, a precizat ministerul.

MAE din Republica Moldova mai transmite că impactul asupra cetățenilor săi este limitat, având în vedere că numărul vizelor de imigrare emise anual la Chișinău a fost constant redus.

Vizele de imigrare sunt documente oficiale care permit unei persoane să se stabilească permanent în Statele Unite ale Americii. Acestea sunt diferite de vizele neimigrante, care sunt eliberate pentru șederi temporare, precum turismul, studiile sau munca pe perioadă determinată, mai transmite sursa citată.

Pentru informații oficiale și actualizate, cetățenii sunt încurajați să consulte pagina Ambasadei SUA la Chișinău și platforma travel.state.gov.

Lista țărilor vizate de decizia SUA

Țările vizate de măsuri de suspendare a procesării vizelor sunt următoarele: Afganistan, Albania, Algeria, Antigua și Barbuda, Armenia, Azerbaidjan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bosnia și Herțegovina, Brazilia, Myanmar (Birmania), Cambodgia, Camerun, Capul Verde, Columbia, Coasta de Fildeș, Cuba, Republica Democrată Congo, Dominica, Egipt, Eritreea, Etiopia, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guineea, Haiti, Iran, Irak, Jamaica, Iordania, Kazahstan, Kosovo, Kuweit, Kîrgîzstan, Laos, Liban, Liberia, Libia, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Mongolia, Muntenegru, Maroc, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Republica Congo, Rusia, Rwanda, Saint Kitts și Nevis, Sfânta Lucia, Saint Vincent și Grenadinele, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudanul de Sud, Sudan, Siria, Tanzania, Thailanda, Togo, Tunisia, Uganda, Uruguay, Uzbekistan și Yemen.

Măsura are loc în contextul înăspririi ample a politicilor de imigrație promovate de președintele Donald Trump de la preluarea mandatului, în ianuarie anul trecut.