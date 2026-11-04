Reacția MAE după ce lidera AfD a acuzat românii că profită de sistemul social german 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri că respinge „orice instrumentare în scop politic a prezenței cetățenilor români în țările Uniunii Europene”, după ce lidera partidului Alternativa pentru Germania (AfD) susținuse că „din ce în ce mai mulți migranți din România jefuiesc sistemul nostru social”.

„MAE are în atenție toate pozițiile publice relevante care vizează comunitatea românească din străinătate, inclusiv din Germania. Aceasta are o contribuție economică și socială majoră, fiind apreciată în cadrul comunităților în care trăiesc compatrioții noștri, de către autoritățile germane și de către angajatori”, a transmis MAE într-un comunicat de presă.

„MAE respinge orice instrumentare în scop politic a prezenței cetățenilor români în țările Uniunii Europene”, a continuat instituția.

Reprezentanții ministerului au mai adăugat că folosesc dialogul diplomatic permanent cu autoritățile publice, inclusiv pentru a transmite reacția la declarațiile discriminatorii.

Ce declarase lidera AfD

Într-o postare pe platforma X, Alice Weidel susținuse că „din ce în ce mai mulți migranți din România jefuiesc sistemul nostru social”.

„Alocații pentru copii, sprijin pentru venitul minim, îngrijire medicală. Din ce în ce mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Doar în Magdeburg, cheltuielile au crescut de 20 de ori, la 3.000.000 de euro pe an. Doar cu AfD va exista o schimbare în domeniul migrației”, a scris Alice Weidel, într-o postare pe X din 28 octombrie.

Mesajul era însoțit de un link către un documentar privind cheltuielile sociale din Magdeburg, cu referire directă la cele pentru imigranții din România.