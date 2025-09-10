Reacția Ministerului Energiei în cazul de corupție de la Elcen / Cum pot fi schimbați șefii companiei

Consiliul de Administrație al ELCEN București are atribuția exclusivă de a numi un director provizoriu, pentru o perioadă de maximum 5 luni, fără derularea unei proceduri de selecție. Mandatul astfel acordat are caracter temporar și provizoriu, au răspuns reprezentanții Ministerul Energiei întrebați de HotNews dacă vor fi schimbați șefii companiei, având în vedere dosarul DNA în care sunt implicați.

În situația în care contractul de mandat al directorului este suspendat sau revocat, Consiliul de Administrație este cel care decide asupra numirii unei alte persoane în această funcție, au precizat reprezentanții instituției. Potrivit acestora Ministerul nu intervine în acest proces, responsabilitatea desemnării revenind integral Consiliului de Administrație.

În răspunsul către HotNews se arată că „Ministerul Energiei a luat act de acțiunile desfășurate de către procurorii DNA la sediul ELCEN. Urmărim cu atenție evoluția anchetei și avem deplină încredere în instituțiile statului care își exercită atribuțiile conform legii”.

Ministerul Energiei este principalul acţionar al Elcen București, deţinând 97,51% din acţiuni, restul acţiunilor fiind deţinute de SNGN Romgaz (2,49%).

Șefii ELCEN, puși sub control judiciar

Directorul general Claudiu Crețu și directorul comercial Cristian Zamfiroi ai Societății Comerciale Electrocentrale București SA (ELCEN București) au fost puși sub control judiciar de procurorii anticorupție pentru o perioadă de 60 de zile. Cei doi sunt inculpați într-un dosar de corupție.

Potrivit DNA, în data de 1 iulie 2025, directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, ar fi primit prin intermediul complicelui său, Cristian Zamfiroi, în biroul unei societăți comerciale din București, suma de 40.000 de lei de la reprezentantul acesteia, în legătură cu urgentarea aprobării operațiunilor de plăți aferente facturilor emise de societatea respectivă către Electrocentrale București SA.

Procurorii anticorupție mai susțin că, în data de 10 iulie 2025, Claudiu Crețu ar fi pretins, prin intermediul complicelui Zamfiroi, de la administratorul unei firme, suma de 1.565.000 de euro, în legătură cu vânzarea – cumpărarea unui teren aflat în proprietatea societății comerciale respective.

De asemenea, pe 30 iulie 2025, Cristian Zamfiroi ar fi pretins de la administratorul unei societăți comerciale, aflate în raporturi contractuale cu ELCEN, suma de 50.000 de lei în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuțiile sale de serviciu.