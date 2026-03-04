Reacția NATO după ce Iranul a lansat o rachetă balistică spre Turcia

NATO a condamnat atacul Iranului împotriva Turciei și a transmis că poziția Alianței Nord-Atlantice „de apărare și descurajare rămâne puternică în toate domeniile”.

Sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO staționate în estul Mediteranei au distrus o rachetă balistică lansată din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian turc după ce a trecut de Siria și Irak, a declarat miercuri Ministerul Apărării din Turcia.

NATO a reacționat imediat, prin vocea purtătorului de cuvânt Allison Hart.

„Condamnăm atacurile Iranului împotriva Turciei. NATO susține ferm toți aliații, inclusiv Turcia, în contextul în care Iranul continuă atacurile sale indiscriminate în întreaga regiune. Poziția noastră de descurajare și apărare rămâne puternică în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește apărarea aeriană și antirachetă”, a declarat Hart, citat de Reuters.

Este pentru prima dată când Turcia, membră NATO și vecină a Iranului la nord-vest, este implicată în conflictul în expansiune dintre Iran și SUA și Israel.