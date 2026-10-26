Reacția președintelui Nicușor Dan după scrutinul istoric din Serbia

„România este pregătită să colaboreze cu noul guvern în vederea parcursului european al Serbiei”, a declarat președintele Nicușor Dan, după sfârșitul celor 12 ani de guvernare ai lui Aleksandar Vucic.

„Felicitări poporului sârb pentru aceste alegeri istorice, care au înregistrat cea mai mare rată de participare din ultimele decenii, precum și Listei Studenților pentru victoria obținută”, a fost mesajul publicat luni de șeful statului pe contul său de X.

Președintele Nicușor Dan a declarat că țara noastră este pregătită să colaboreze cu noul guvern de la Belgrad pentru parcursul european al Serbiei și „a unei vecinătăți stabile și prospere”.

Șeful statului a adăugat că, „legate de comunitățile noastre și de o prietenie de lungă durată de-a lungul Dunării, România și Serbia pot construi un parteneriat și mai puternic.”

Scrutinul parlamentar anticipat din Serbia a înregistrat o prezență record la vot, de aproape 70%, cea mai ridicată din ultimele trei decenii. Victoria majoritară a fost adjudecată de mișcarea civică „Lista Studenților”, apărută în urma protestelor masive de stradă de la finele anului 2024.

Deși Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea, el a continuat să-i insulte pe câștigători. El a spus despre Lista Studenților că sunt „contractori ai unor forțe străine care vor să distrugă suveranitatea Serbiei. Înfrângerea lui Vucic a fost sărbătorită în cursul nopții de oameni pe străzile din Belgrad.