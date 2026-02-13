Reacția președintelui Statisticii, după ce Ciolacu a acuzat instituția de „cea mai grosolană manipulare”

Într-un mesaj postat pe Facebook după verdictul Institutului Național de Statistică, fostul premier PSD acuză că datele din 2024 au fost „coafate”. de Statistică. „Au coafat, după doi ani, datele din 2024, transformând creșterea economică în recesiune doar ca să încerce să estompeze dezastrul economic din mandatul lui Bolojan!”, scrie Marcel Ciolacu.

El vorbește despre „cea mai grosolană manipulare a Statisticii, care demonstrează disperarea actualului premier” De asemenea, fostul premier mai spune că „sunt convins, însă, că românii nu mai pot fi prostiți cu cifre”.

În scurt timp a venit și reacția INS, care spune că revizuirile sunt conforme metodologiei europene. De asemenea, comunicatul INS mai vorbește despre „introducerea unei noi observații în cadrul seriei de timp, – în cazul de față, valoarea PIB aferentă trimestrului IV – care determină recalcularea în această aplicație a întregii serii ajustate sezonier”. Acest proces conduce la actualizarea ratelor de creștere trimestriale (QoQ) și anuale (YoY), publicate în comunicatul menționat, mai arată INS.

În final Statistica mai arată că astfel de revizuiri „pot fi identificate și în comunicatele de presă ale altor țări”

Ce transmite INS

Redăm mai jos poziția Statisticii la criticile aduse de fostul premier Ciolacu:

„Seria de date ajustată sezonier, care stă la baza calculării ratelor de creștere a PIB, a fost realizată prin utilizarea aplicației JDemetra+, conform practicilor metodologice europene în vigoare.

Introducerea unei noi observații în cadrul seriei de timp – în cazul de față, valoarea PIB aferentă trimestrului IV – determină recalcularea în această aplicație a întregii serii ajustate sezonier. Acest proces conduce la actualizarea ratelor de creștere trimestriale (QoQ) și anuale (YoY), publicate în comunicatul menționat.

Revizuirile apărute la nivelul unor trimestre din anii anteriori (în speță, anul 2024) reprezintă un efect tehnic al procesului de ajustare sezonieră și nu implică modificarea valorilor brute ale PIB aferente perioadelor respective.

Astfel de revizuiri, precum cele prezentate în comunicat, pot fi identificate și în comunicatele de presă ale altor țări.

În precizările metodologice atașate comunicatului de presă invocat sunt menționate etapele de calcul ale datelor ajustate sezonier”