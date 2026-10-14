Reacția Pro TV după reținerea actorului Cuzin Toma din „Las Fierbinți”

Pro TV, care difuzează serialul „Las Fierbinți”, în care Cuzin Toma joacă rolul lui „Firicel”, spune că nu susţine comportamentele care pun în pericol siguranţa celorlalţi şi aşteaptă clarificarea cazului de către autorităţi, scrie Pagina de Media. Cuzin Toma a fost reținut de polițiști, apoi plasat sub control judiciar, după ce a condus cu permisul suspendat, a provocat un accident și a fost depistat pozitiv la un test anti-drog.

„Ceea ce putem confirma este că nu susţinem sub nicio formă astfel de comportamente care pun în pericol atât propria siguranţă, cât şi siguranţa celor din jur”, au transmis reprezentanţii Pro TV, într-un răspuns pentru Click.ro, conform Pagina de Media.

Postul de televiziune mai spune că în urma accidentului nu a fost rănită nicio persoană şi că are încredere că autorităţile vor clarifica împrejurările: „Suntem la curent cu informaţiile apărute recent în presă. În acest moment, considerăm că cel mai important lucru este faptul că toate persoanele implicate sunt în siguranţă şi că nimeni nu a fost rănit în urma accidentului”.

Cum s-a produs accidentul în care a fost implicat Cuzin Toma

Accidentul a avut loc în Județul Teleorman, iar inițial actorul a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, Parchetul a decis plasarea lui sub control judiciar.

„Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede au pus în mişcare acţiunea penală şi au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar cu privire la o persoană fizică, sub aspectul săvârșirii infracţiunii de «conducerea unui vehicul cu permis suspendat», reținându-se că:

La data de 12.10.2026, în jurul orelor 18:45, o persoană publică de sex masculin a condus un autoturism marca BMW, pe DN 6, pe raza comunei Peretu, județul Teleorman, deşi avea dreptul de a conduce vehicule suspendat începând cu data de 20.05.2025 (ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni la regimul rutier), ocazie în care a produs un accident rutier soldat cu daune materiale”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede, într-un comunicat de presă.

„De asemenea, în urma prelevării mostrelor biologice, a rezultat că persoana publică de sex masculin prezenta urme de substanţe psihoactive (cocaină, canabionoizi) în sânge şi în urină. Ca atare, sus-numitul a dobândit calitatea de suspect pentru infracţiunea de «conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa unor substanţe psihoactive» şi s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale, pentru a se stabili dacă substanţele psihoactive au afectat capacitatea acestuia de a conduce autovehicule pe drumurile publice (…)”, a adăugat Parchetul.

Cuzin Toma mai fusese depistat în trafic de polițiști și a ieșit pozitiv la consumul de substanțe interzise. În 2022, el a fost condamnat la un an de închisoare după cum relata Adevărul, după ce a fost prins în 2018 conducând fără carnet, băut și după ce a luat cocaină.

Decizia de condamnare a fost una cu amânare a pedepsei pe durata termenului de supraveghere de 2 ani.