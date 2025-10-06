Reacția producătorilor de suplimente alimentare la înăsprirea regulilor pentru reclame: „Nu sunt și nu au fost promovate ca substitut pentru tratamente medicamentoase”

Reprezentanții producătorilor de suplimente alimentare afirmă că sprijină „adoptarea unor reglementări clare și aplicabile tuturor”, dar consideră că „aplicarea acelorași reguli de publicitate ca în cazul medicamentelor creează confuzie în rândul publicului”. Reacția vine în contextul modificării regulilor pentru publicitatea la aceste produse, de la 1 octombrie.

Patronatul Român al Industriei Suplimentelor Alimentare (PRISA) afirmă, într-un comunicat, că promovează „o informare corectă și recunoașterea rolului suplimentelor în sănătatea publică, prin reguli echitabile pentru industria suplimentelor alimentare” și își dorește ca publicul „să fie informat corect și să consume suplimente în mod responsabil”.

Suplimentele alimentare „nu sunt și nu au fost promovate legal ca substitut pentru tratamente medicamentoase”, mai spun reprezentanții producătorilor de suplimente.

„Considerăm important ca eventualele abateri să fie sancționate punctual, astfel încât să nu se creeze percepția că întreaga industrie este responsabilă pentru practici neconforme ale unor actori izolați”, adaugă reprezentanții patronatului.

Pe de altă parte, producătorii de suplimente alimentare consideră că „aplicarea acelorași reguli de publicitate ca în cazul medicamentelor creează confuzie în rândul publicului, induce ideea eronată că suplimentele ar avea aceleași riscuri ca medicamentele, ignoră rolul real și benefic al suplimentelor în prevenție, corecția carențelor și susținerea tratamentelor, la recomandarea medicilor”.

Ei mai spun că „orice reglementare a publicității trebuie să țină cont de specificitatea produselor și să permită recunoașterea rolului suplimentelor în sănătatea publică”.

În plus, ei sunt nemulțumiți de „interdicția absolută privind campaniile de tip co-branding cu farmacii”, despre care consideră că „creează o discriminare nejustificată. Alte produse cu potențial de risc mult mai mare beneficiază de o libertate mai mare de promovare.” Nemulțumirea vine în contextul în care CNA a decis că lanțurile de farmacii nu mai pot să își promoveze propriile suplimente alimentare sub formă de campanii și discounturi de tip „suplimente la preț redus la farmacia X”.

Dar, de fapt, este vorba despre o încurajare artificială a consumului de suplimente alimentare.

Patronatul Român al Industriei Suplimentelor Alimentare mai spune că „va continua să militeze pentru o aplicare strictă a prevederilor legale de către autoritățile responsabile, astfel încât să nu ne mai confruntăm cu astfel de cazuri care afectează negativ o întregă industrie”.

Regulile pentru reclamele la suplimente alimentare – atât la tv și radio, cât și în mediul online – s-au înăsprit de la 1 octombrie.

Decizia a fost luată deoarece suplimentele alimentare „încep să fie prezentate nu doar pe tv, ci și în online, dându-li-se niște proprietăți pe care nu le au”, a explicat, într-un dialog cu HotNews, Valentin Jucan, vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului.