Reacția Recorder după ce Nicușor Dan a spus că „n-am găsit nimic care să justifice titlul” în investigația despre Lucian Pahonțu

Jurnaliștii de la Recorder au reacționat vineri la răspunsul președintelui Nicușor Dan legat de investigația despre participarea șefului SPP Lucian Pahonțu la represiunea din Piața Universității din 1989.

„Informațiile publicate de Recorder în investigația publicată recent, deci nu servesc motiv pentru o demisie a domnului Pahonțu?”, a fost întrebat președintele, într-o conferință de presă pe care a susținut-o joi seara la Chișinău, după reuniunea trilaterală cu Maia Sandu și Volodimir Zelenski.

„Asta este analiza mea”

Întrebarea i-a fost pusă de jurnalista Măriuța Nistor din Republica Moldova, cea care l-a întrebat și despre investigația separată publicată de Snoop cu o zi în urmă.

„Am citit un titlu care m-a îngrijorat, am citit un articol și n-am găsit nimic care să justifice titlul. Asta e analiza mea, la momentul ăsta”, a răspuns șeful statului.

Jurnaliștii de la Recorder au răspuns la afirmațiile sale într-o primă reacție publicată vineri pe Facebook.

„Faptele rămân fapte chiar și atunci când un președinte de țară refuză să le vadă”, a scris jurnaliștii pe Facebook. Publicația enumără apoi de dovezile prezentate în ancheta sa, numită „Biografia ascunsă a generalului Pahonțu”

„Șeful SPP nu a răspuns la nicio întrebare”

„Președintele României l-a absolvit pe Lucian Pahonțu de orice culpă morală și a catalogat conținutul acestor informații drept ‘nimic’, concluzionând că nu știe care e scandalul”, scrie Recorder.

„Înainte de publicarea articolului, Recorder i-a oferit lui Lucian Pahonțu posibilitatea de a explica participarea sa la represiunile de la Revoluție și Mineriadă, dar șeful SPP nu a răspuns la nicio întrebare. Nu a simțit nevoia să ofere vreo explicație sau să nege vreuna din informații”, scriu jurnaliștii.

„După fermitatea cu care Nicușor Dan l-a disculpat în conferința de aseară, a devenit suficient de clar că generalul Pahonțu nici nu are nevoie să se apere. Pentru că are un președinte la dispoziție”, conchide mesajul redacției Recorder.