Cine este jurnalista din Republica Moldova care l-a întrebat pe Nicușor Dan dacă acceptă un șef de serviciu „care îngreunează aplicarea legii în ceea ce-l privește”

O jurnalistă din Republica Moldova, autoarea unor investigații citate de presa internațională și premiate în România, a fost cea care l-a întrebat joi seara pe președintele Nicușor Dan despre Lucian Pahonțu, șeful SPP, care nu și-a depus, timp de 18 ani, declarația pe proprie răspundere că nu a făcut poliție politică, o condiție obligatorie pentru cercetarea din oficiu CNSAS.

„Potrivit unei investigații Snoop, Lucian Pahonțu nu a depus de 18 ani declarația pe proprie răspundere că nu a făcut poliție politică. Acceptați un șef de serviciu secret în România care îngreunează aplicarea legii în ceea ce-l privește?”, a fost întrebarea adresată șefului statului de către jurnalista Măriuța Nistor.

„În primul rând, felicitări pentru munca pe care ați desfășurat-o, v-am urmărit, inclusiv am văzut reportajele, în extenso reportajele pe care le-ați făcut. În doilea rând, SPP-ul nu este un serviciu secret, este un serviciu de pază. Și trei, domnul Pahonțu, conform legii din România, când a fost numit la propunerea președintelui de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, acum 21 de ani, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a făcut o verificare, inclusiv la CNSAS, cu privire la ar fi făcut sau nu poliție politică”, a răspuns președintele Nicușor Dan, joi seara.

„Deci nu servesc motiv pentru o demisie a domnului Pahonțu?”

Nisor a continuat și cu o a doua întrebare, despre investigația Recorder publicată cu o zi înainte de cea a Snoop. Jurnaliștii de la Recorder au arătat că actualul șef al SPP a participat la masacrul din 21 decembrie 1989 și la represiunea din Piața Universității, de dinainte de Mineriadă.

„Informațiile publicate de Recorder în investigația publicată recent, deci nu servesc motiv pentru o demisie a domnului Pahonțu?”, l-a întrebat pe președinte jurnalista de peste Prut.

„Din nou, repet ce am spus. Am citit un titlu care m-a îngrijorat, am citit un articol și n-am găsit nimic care să justifice titlul. Asta e analiza mea, la momentul ăsta”.

Șeful statului a făcut comentariile la o conferință de presă pe care a susținut-o joi seara la Chișinău după reuniunea trilaterală cu președinții Maia Sandu și Volodimir Zelenski.

Măriuța Nistor a realizat investigații sub acoperire despre cum a încercat Kremlinul să fraudeze alegerile din Republica Moldova

Nistor este o jurnalistă care și-a început activitatea în cadrul departamentului de investigații al Ziarului de Gardă, singurul ziar de investigații din Republica Moldova, în iunie 2023, pe când încă studia jurnalismul, potrivit European Press Prize.

Ea a documentat subiecte despre corupție, justiție și politică. După un an de activitate, Măriuța Nistor, împreună cu colega sa Natalia Zaharescu, a realizat investigația sub acoperire „În slujba Moscovei”, în cadrul căreia jurnalistele au reușit să demonstreze că oligarhul Ilan Șor, care a fugit din Republica Moldova la Moscova, a creat și coordonat o rețea de cumpărare a voturilor, cu scopul de a frauda alegerile prezidențiale și referendumul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, organizate în 2024.

Investigația „În slujba Moscovei” a luat marele premiu la „Superscrieri”, unul dintre cele mai importante concursuri de materiale jurnalistice din România. Articolul a obținut locul I și la categoria „Cea mai bună investigație jurnalistică a anului 2024”.

Alături de Zaharescu, Nisor a realizat și „Armata digitală a Kremlinului”, o altă investigație de reper, realizată de asemenea, sub acoperire care a explus tentativele Moscovei de a frauda alegerile de peste Prut.

Investigația care a declanșat un cutremur politic la Chișinău

Ziarul de Gardă este publicația care a publicat de asemenea investigația care a arătat că Dumitru Vangheli, directorul MoldATSA, ar fi inclus informații false în CV-ul de angajare și a extins ulterior la salariile și sporurile acordate unor angajați.

MoldATSA este compania responsabilă de gestionarea traficului aerian și a spațiului aerian al Republicii Moldova. Instituția furnizează servicii de navigație aeriană companiilor care tranzitează spațiul aerian moldovenesc și își formează bugetul în principal din taxele achitate de operatorii aerieni.

Investigația a declanșat un scandal politic de amploare în Republica Moldova. Pe fondul acestui scandal de la Romatsa și-a dat demisia și verișoara președintei Maia Sandu, după ce s-a aflat că obținea de la compania de stat peste 6000 euro, deși nu era foarte clar pentru ce. Ea era directoare pentru comunicare a Romatsa.

„Nu-mi imaginez ce poate să livreze un comunicator la MoldATSA pentru o asemenea sumă. Singurii oameni care trebuie să aibă salarii mari şi competitive la nivel internaţional sunt controlorii, pentru că de ei depinde siguranţa spaţiului aerian”, a admis inclusiv președinta Maia Sandu, care a negat că ar fi avut vreo legătură cu angajarea verișoarei sale.