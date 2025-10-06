Reacția Rusiei la noile acuzații europene: „Întreaga poveste este, să zicem, destul de ciudată”

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF). FOTO: Arina Antonova / Zuma Press / Profimedia

Kremlinul a susținut luni că nu există niciun motiv pentru a da vina pe Rusia pentru dronele observate în Europa și a respins afirmațiile cancelarului german Friedrich Merz, care a presupus că Rusia se află în spatele zborurilor cu drone, transmite Reuters.

„Există mulți politicieni în Europa care sunt acum înclinați să dea vina pe Rusia pentru orice. O fac în mod nejustificat, fără discernământ”, a declarat presei purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Întreaga poveste cu aceste drone este, să zicem, destul de ciudată, ca să nu spun mai mult”, a afirmat Peskov.

„Nu există niciun motiv să se acuze Rusia pentru acest lucru”, a insistat el.

Tot luni, fostul președinte rus Dmitri Medvedev a afirmat luni că Rusia nu știe cine se află în spatele valului de perturbări provocate de drone pe aeroporturile din o serie de țări europene, el făcând comentariul într-un mesaj enigmatic în care a vorbit despre „agenți și cârtițe” rusești în Europa

Reacția vine după ce cancelarul german Friedrich Merz a declarat că bănuiește că Rusia se află în spatele multora dintre dronele observate în Germania în acest weekend, inclusiv a celor care au perturbat zeci de zboruri pe aeroportul din München.

„Presupunerea noastră este că Rusia se află în spatele majorității acestor zboruri efectuate de drone”, a spus el.

În ultimele săptămâni, aeroporturile din mai multe aeroporturi din Europa au semnalat prezența unor drone și au înregistrat întârzieri ale zboruri sau chiar anulări din această cauză. Autorităţile daneze şi poloneze au arătat rapid cu degetul spre Rusia pentru aceste incidente, însă Moscova a negat acuzațiile.