Reacția unui judecător în momentul în care colega sa spune public că mărturiile din filmul Recorder arată adevărul despre Curtea de Apel București

Imaginile cu reacția judecătorului Andrei Iugan, de la secția penală a Curții de Apel București, care ține mână la gură în timp ce colega sa Raluca Moroșanu vorbește despre „situția toxică și încordată” din instituție s-au viralizat rapid după conferința de presă de la 12.00.

Judecătoarea Raluca Moroșanu a mers la microfon în primele minute ale conferinței conducerii Curții de Apel și a confirmat dezvăluirile făcute de un magistrat care a vorbit cu Recorder.

În spatele ei, în tot acest timp se afla judecătorul Andrei Iugan. Imaginile cu reacția sa pot fi văzute la minutul 10.10 din clipul video de mai jos:

„Sunt aici să îl susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ce a spus el este adevărat, conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizaţi pur şi simplu, cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem”, a afirmat judecătoarea în debutul conferinței de presă.

„Dacă va fi contrazis este o minciună“. Conducerea nu ne ajută în niciun fel. Suntem terorizați”, a spus Moroșan.