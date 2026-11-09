Reacție de la Beijing în scandalul de spionaj de la Nvidia, care îl anchetează pe șeful companiei Jensen Huang

Ministerul de Externe de la Beijing a reacționat luni la informațiile privind ancheta de la Nvidia, calificând drept nefondate afirmațiile privind existența unei spioane chineze, conform Reuters.

Întrebat în cadrul conferinței de presă zilnice de la Beijing despre investigația care îl vizează pe CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, purtătorul de cuvânt al ministerului, Guo Jiakun, a respins ferm acuzațiile.

„Așa-numita narațiune despre spionajul chinez” este nefondată,a precizat Jiakun.

Ancheta internă în cazul șefului Nvidia, Jensen Huang, a fost declanșată de propria companie în urma unui articol publicat de The NewYork Times, potrivit căruia Huang ar fi avut o relație strânsă cu o femeie de afaceri chineză care ar fi transmis informații către Beijing.

Huang le-a spus angajaților de la Nvidia că și-a înșelat soția, fără a dezvălui însă detalii despre această relație.

Ancheta, anunțată duminică, a adus în prim-plan viitorul lui Huang, având în vedere statutul companiei Nvidia de cel mai valoros producător de cipuri din lume și rolul directorului executiv ca cel mai prolific promotor al boom-ului din domeniul inteligenței artificiale.

The New York Times a relatat că secretarul de stat Marco Rubio a avertizat oficialii de la Washington printr-un document secret, încă din primăvară, despre riscurile de securitate generate de relația șefului Nvidia cu o spioană chineză.

Rubio a refuzat să comenteze cazul, afirmând că este vorba despre o chestiune „internă a companiei”.