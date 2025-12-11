Reacție de solidaritate din lumea magistraților pentru judecătorii și procurorii care au vorbit public în documentarul Recorder

Trei asociații reprezentative ale magistraților din România au ieșit public joi cu un comunicat în care cer „autorităţilor competente să se abţină de la orice demers care ar viza cercetarea disciplinară sau presiunea instituţională asupra magistraţilor care îşi exercită dreptul la liberă exprimare”.

Comunicatul este semnat de Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție. El vine după ce în documentarul Recorder „Justiție Capturată” mai mulți procurori și judecători au vorbit despre problemele din sistemul de justiție..

În documentarul Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, judecătorul Laurențiu Beșu de la Tribunalul București, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat. Joi, o judecătoare a luat cuvântul în timpul unei conferințe de presă la Curtea de Apel București și a spus că mărturiile din filmul Recorder spun adevărul.

Citește și VIDEO Momentul în care conducerea Curții de Apel București pleacă din conferința de presă, deși doar cinci dintre jurnaliștii prezenți au apucat să pună întrebări

„Orice încercare de a reduce la tăcere reprezintă un atac direct la adresa statului de drept”

În comunicatul de presă, cele trei asociații subliniază că „Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) a cerut României, în mod repetat şi ferm, să introducă reguli clare care să permită judecătorilor şi procurorilor să fie avertizori de integritate fără teama represaliilor, iar această recomandare nu poate fi ignorată”.

„Orice încercare de a reduce la tăcere vocile critice din magistratură, prin invocarea abuzivă a „rezervei”, reprezintă un atac direct la adresa statului de drept deoarece atunci când un judecător sau un procuror semnalează public derapaje care afectează actul de justiţie, fie că este vorba de ingerinţe politice, presiuni ierarhice sau deficienţe sistemice, acesta nu încalcă legea, ci o apără. Or, a-i sancţiona pe aceşti magistraţi înseamnă a descuraja exprimarea unor opinii critice în interiorul sistemului şi a consolida, în schimb, cultura tăcerii şi a complicităţii”, explică reprezentanții magistraților.

O sancțiune pentru opinii critice exprimate public este contrară independenţei magistraţilor, care nu cer imunitate pentru ei înşişi, ci independenţă pentru justiţie, atrag atenția asociațiile.

În final, asociațiile solicită Consiliului Superior al Magistraturii „să apere fără echivoc magistraţii împotriva oricăror forme de presiune sau represalii”, iar Guvernului şi Parlamentului „adoptarea unui cadru legal specific care să confere judecătorilor şi procurorilor calitatea şi întreaga protecţie de avertizori de integritate”.