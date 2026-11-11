Reacție din partea societății civile în cazul Vanghele: „Administrația Prezidențială să ne confirme că nu există o listă neagră”

Câteva zeci de organizații non-guvernamentale și publicații din România au semnat un comunicat în care cer Administației Prezidențiale să precizeze dacă are „o listă neagră” pe care se află și alți jurnaliști neagreați la Palatul Cotroceni. Totodată, semnatarii susțin că decizia președintelui Nicușor Dan privind interzicerea accesului jurnalistului Ovidiu Vanghele la Palatul Cotroceni este ilegală.

Cele 57 de organizații și instituții de presă semnatare, printre care Centrul pentru Jurnalism Independent, Active Watch, Centrul pentru Resurse Juridice, Expert Forum, susțin că decizia lui Nicușor Dan care-l vizează pe Ovidiu Vanghele reprezintă o încălcare a articolulelor 30 și 31 din Constituție, care garantează libertatea de exprimare și libertatea de informare, deși tocmai președintele ar trebui să fie garantul acestor drepturi.

„Președintele a validat stigmatizarea publică pe care secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a lansat-o în spațiul public, prin adoptarea unei „hotărâri” ce prezintă activitatea jurnaliștilor și a societății civile drept un „atac fără precedent” la justiție. Așa cum am afirmat într-o reacție anterioară, listele negre (minimalizate ca fiind „o reacție” de Președinte) sunt incompatibile cu statul de drept și șubrezesc esența democrației”, se arată în comunicat.

O decizie considerată ilegală

De asemenea, sunt evocate prevederile Legii accesului la informațiile de interes public nr. 544/2001 care stipulează, la articolul 18:

„(1) Autoritățile publice au obligația să acorde fără discriminare acreditare ziariștilor și reprezentanților mijloacelor de informare în masă (…)

(3) Autoritățile publice pot refuza acordarea acreditării sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfășurarea normala a activității autorității publice și care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist, în condițiile și în limitele legii.”

Semnatarii arată că, în cazul jurnalistului Ovidiu Vanghele nu a existat o situație în care să poată fi invocat alineatul 3 al articolului 18.

În aceste condiții, decizia președintelui este „un abuz fără precedent în istoria post-decembristă” și este cu atât mai gravă cu cât vine din partea șefului statului.

„Exercitarea celei mai înalte funcții în stat trebuie să constituie un reper de conduită instituțională pentru toate celelalte autorități și pentru întreaga societate. Preferințele, antipatiile, umorile, resentimentele personale ale celor care dețin funcții publice nu pot constitui justificări pentru adoptarea unor decizii oficiale”, afirmă ONG-urile semnatare.

Semnatarii cer consultări cu Administrația Prezidențială

Acestea consideră că este grav că Nicușor Dan și-a întemeiat decizia pe postările personale ale lui Vanghele, ceea ce reprezină un abuz de putere. În finalul comunicatului, semnatarii cer Administrației Prezidențiale să precizeze dacă există și alți jurnaliști neagreați la conferințele de presă de la Cotroceni.

„Solicităm Administrației Prezidențiale să ne confirme că nu există o listă neagră care să includă și alți jurnaliști nedoriți de Președinte și aflați sub o interdicție similară de acces la conferințele de presă ale acestuia. Solicităm Administrației Prezidențiale să organizeze de urgență consultări cu jurnaliștii și reprezentanții acestora prin care să se stabilească cadrul instituțional de colaborare cu mass-media. O astfel de întâlnire ar da semnalul că evenimentul de aseară e o eroare individuală și că președintele este angajat în protejarea valorilor democratice și respectă independența presei”, mai precizează sursa citată.

Lista completă a semnatarilor:

ActiveWatch, Centrul pentru Jurnalism Independent, ApTI – Asociația pentru Tehnologie și Internet, PressOne, Átlátszó Erdély (Transilvania Transparentă), Transtelex.ro, Școala9, Scena9, CtrlF.media, Ethical Media Alliance, Casa Jurnalistului, Monitorul de Botoșani, Freedom House, Romania/Presshub, Centrul de Resurse Juridice, Buletin de București, Inquam Photos, RISE Project, Narațiuni S.A.F.E. – Acțiune Sigură pentru Libertatea de Exprimare, Politică la Minut/Centrul pentru Democrație și Bună Guvernare, CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică, Alianța “A Patra Putere”, Centrul pentru Inovare Publică, Paginademedia.ro, Expert Forum, Stiriactuale.ro, Edupedu.ro, Asociația „Alianța Internațională a Jurnaliștilor Români”, Funky Citizens, Uniunea Jurnaliștilor Maghiari din România (UJMR), Centrul FILIA, Asociația Pro Democrația, Asociația Mediawise Society, Recorder, Espress.ro, Greenpeace România, Știri Craiova, captura, APADOR-CH, Asociația dexonline, ECPI-Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice, Asociația [H] Brașov, Umblă Vorba podcast, Asociatia Identity.Education, Asociatia Rise Out, Asociația ARK ORADEA, Asociația Incluziune pe Bune, Dela0.ro, Miliția Spirituală, Asociația ACCEPT, Asociația VULGAR, Vrancea24.ro, Asociația Prietenie&Integrare – info4romania.com, Asociația Rădăcini Urbane, Viața liberă, Bihoreanul, Starea Nației.

Ce s-a întâmplat la Cotroceni

Episodul de marți seară, de la Cotroceni, a avut loc chiar la ultima întrebare. Nicușor Dan răspunsese vreme de două ore și jumătate la toate întrebările.

Jurnalistul Ovidiu Vanghele l-a întrebat pe președinte cum comentează faptul că procurorul general Cristina Chiriac, numită în funcție de președintele Nicușor Dan, a votat „acum o lună, o lună și jumătate în secția de procurori a CSM din care face parte, împotriva propunerii ca această secție să sesizeze Inspecția Judiciară, care inspecție să cerceteze o ingerință comisă chiar de dânsa. Este acest lucru parte din reformarea justiției pe care o propuneați cetățenilor români acum un an și jumătate?” .

Președintele a început să răspundă:

„În primul rând, îmi cer scuze pentru că v-am făcut să așteptați atât de mult”. Inițial, fraza a părut un gest de politețe. Apoi, Nicușor Dan a continuat:

„În al doilea rând, față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniți la conferințe de presă la Palatul Cotroceni în acest mandat. Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu, peste dispoziția mea, v-o comunic eu, dar dumneavoastră nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări”.