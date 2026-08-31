Reacție din PNL la variantele de guvern propuse de PSD: „Cred că s-au terminat cutiile de pantofi”

Deputata PNL Raluca Turcan a reacționat ironic la variantele de guvern pe care le-a propus luni liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu anunțase că partidul său susține fie varianta unui guvern minoritar format exclusiv din PSD, fie posibilitatea unui guvern mai larg, constituit în jurul PSD.

„Cred că s-au terminat cutiile de pantofi. E nevoie urgentă de refill (reumplere, n.r.). Așa citesc decizia PSD de azi de a vota un guvern doar dacă fac parte din el și, dacă tot intră la guvernare, executivul trebuie construit în jurul PSD”, a declarat Raluca Turcan, luni, într-o postare pe Facebook, făcând aluzie la cazul banilor găsiți de DNA într-o cutie de pantofi în locuința fostului șef al Autorității Rutiere Române, Cristian Anton, un apropiat al lui Sorin Grindeanu.

Turcan: „Grindeanu preferă să pună în vitrină «un independent»”

Deputata PNL susține că liderul PSD și-ar dori „un premier căruia să-i impună direcția din prima zi, după cum o cer interesele partidului”.

„Devine tot mai clar că ne îndreptăm spre varianta unui premier desemnat care nu este membru PSD. Este evident că Sorin Grindeanu spune cu jumătate de gură că-și asumă funcția de premier, dar preferă, în mod clar, să pună în vitrină «un independent»”, a afirmat ea.

Raluca Turcan a adăugat ironic că „se pare că patru luni fără cutii de pantofi au fost tot ce a putut suporta PSD”.

„Patru luni departe de butoane au fost o eternitate pentru nomenclatura PSD. Patru luni de șomaj pentru oameni obișnuiți cu funcții, sinecuri, consilii de administrație și acces la resursele statului. Nu pentru toți, evident. Sorin Grindeanu a rămas bine-mersi în fruntea Camerei Deputaților. N-a demisionat, chiar dacă majoritatea care-l susținea a fost făcută praf și pulbere de calculele proaste din Kiseleff”, a mai declarat liberala.

Ce a declarat Sorin Grindeanu

Conducerea PSD s-a reunit la Sinaia pentru a stabili mandatul de negociere pentru formarea unui nou guvern.

„Mesajul nostru este simplu, şi anume că România are nevoie de un guvern care să oprească austeritatea, să protejeze veniturile românilor, să susţină producţia românească şi să atragă fiecare euro disponibil pentru dezvoltare. Iar PSD este pregătit să-şi asume responsabilitatea, dar responsabilitatea înseamnă program, termene, finanţare şi respectarea interesului naţional”, a declarat, luni, Sorin Grindeanu.

Potrivit președintelui PSD, partidul susține fie un guvern minoritar PSD, fie un guvern mai larg, constituit în jurul PSD.

„Semnatarii propun un guvern cu mandat de 24 de luni, judecat nu după formula sa politică, ci după îndeplinirea celor zece priorități. Semnătura nu este un cec în alb. Orice măsură trebuie să indice de unde vin banii, cine câștigă, cine suportă costul, ce instituție răspunde și care este riscul de eșec. O prioritate nu poate fi schimbată discret, prin ordonanță sau negociere bilaterală, ci numai prin argument public și acordul semnatarilor. În toate celelalte teme, partidele își păstrează pozițiile, identitatea și dreptul de a concura”, se arată în preambulul documentului votat de liderii PSD și care se dorește a fi draftul unui program de guvernare.