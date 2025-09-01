Reacții din PSD după ce Ilie Bolojan a amenințat cu demisia: „După ce ai făcut haos în jurul tău, te superi pe sat, îți iei jucăriile și pleci”

Premierul Bolojan trebuie să accepte realitatea că PNL are doar 14% în Parlament și trebuie să lucreze cu partenerii, a transmis președintele PSD Arad Mihai Fifor într-o postare pe Facebook. Secretarul general PSD, Paul Stănescu, întrebat de amenințarea lui Bolojan cu demisia, a replicat că „este o decizie unilaterală”.

Duminică, în ședința de coaliție în care partidele au discutat reforma administrației locale, Ilie Bolojan le-a spus celorlalți lideri că, în cazul în care coaliția nu găsește o soluție pentru a reduce numărul de angajați de la stat, trebuie să caute alt premier, potrivit unor surse din PNL și USR citate duminică de HotNews.

„După ce ai făcut haos în jurul tău, te superi pe sat, îți iei jucăriile și pleci. Asta nu poate să îți atragă respectul partenerilor și, cu atât mai puțin, pe cel al românilor onești care suportă deja consecințele “reformei” marca Bolojan. Apoi, au românii o povestioară despre Ionică și lupul…Dacă domnul Bolojan vrea să joace rolul lui Ionică, să nu se mire când partenerii de coaliție și românii încep să vadă în acest joc doar iresponsabilitate și hazard, nu leadership. Și nimeni nu te mai ia în serios”, a transmis Mihai Fifor, citat de pe Facebook.

Întrebat pe holurile Parlamentului de jurnaliști despre afirmația lui Ilie Bolojan că se va retrage dacă PSD blochează reforma administrației locale, Paul Stănescu a transmis că este „o decizie unilaterală”.

La rândul său, Mihai Fifor cataloghează afirmația lui Bolojan că se va retrage drept „o doză de imaturitate politică și incapacitatea de a purta un dialog politic constructiv”.

„Premierul trebuie să accepte o realitate simplă: PNL a luat în alegeri doar 14%, iar guvernul pe care îl conduce poate funcționa doar pentru că are în spate o coaliție din care fac parte mai multe partide”, spune liderul PSD Arad. „Dacă domnul Bolojan e incapabil să aibă un dialog politic constructiv și dacă nu poate respecta înțelegerile din Coaliție atunci să își ia jucăriile și să plece, dar să-și asume și toate consecințele negative pe care le va produce asupra economiei naționale cu acest comportament imatur”, mai spune el.

PSD nu va bloca o reformă a administrației locale prin eliminarea cheltuielilor inutile, spune Fifor, „dar nu acceptăm tăieri de tip „ghilotină”, impuse otova pe procente stabilite la centru, fără legătură cu realitățile din teren”.

Proiectul de reformare al administrației locale, amânat

Luni, de la ora 19.00, premierul Ilie Bolojan va ajunge în fața Parlamentului, pentru a-și asuma răspunderea pentru cinci proiecte de lege din Pachetul 2 de măsuri fiscale. Inițial, pachetul a fost spart în șase proiecte, dar liderii coaliției nu au reușit să ajungă la un acord pe pachetul de măsuri care vizează tăierile din administrația locală și au amânat discutarea lui cu două săptămâni.

Potrivit unor surse din PSD citate duminică de HotNews, premierul a obținut date potrivit cărora o reducere de 25% din numărul total de posturi nu ar aduce o economie, deoarece nu ar fi restructurat niciun post, în contextul în care nu în toate instituțiile publice locale schema este completă.

Ulterior, liderii social-democrați au spus că decizia finală privind numărul posturilor tăiate nu poate fi luată încă, deoarece este nevoie de mai multe calcule și evaluări, au transmis surse din coaliție pentru HotNews. De partea cealaltă, PNL și USR au susținut în continuare varianta în care 40% de posturi din administrația locală sunt eliminate.