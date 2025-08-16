Reacții din Europa după întâlnirea Trump-Putin: „Scorul a fost clar 1:0”

Umbrele lui Vladimir Putin și Donald Trump la conferința de presă de după întâlnirea din Alaska. Foto: Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Oficialii europeni și-au exprimat dezamăgirea și revolta pe 16 august, după ce întâlnirea mult așteptată dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin s-a încheiat fără un acord de încetare a focului pentru Ucraina, scrie Kyiv Independent.

Trump și Putin s-au întâlnit vineri în Alaska pentru a discuta despre posibila încheiere a războiului din Ucraina. Au încheiat negocierile de aproape trei ore cu declarații comune fără să anunțe însă un armistițiu sau un pas concret către acest obiectiv.

La fel ca Ucraina, Europa a fost împiedicată să participe la summitul din Alaska, unde Trump l-a întâmpinat pe Putin cu covorul roșu și care s-a încheiat cu o conferință de presă comună în care ambii lideri au fost de părere că vina principală pentru invazia rusă începută în 2022 îi revine fostului președinte american Joe Biden.

Oficialii din diferite țări europene au reacționat pe rețelele de socializare după summit.

„Niciun progres real – Scor clar 1:0 pentru Putin”

„Putin a fost întâmpinat cu covorul roșu de Trump, Trump nu a obținut nimic”, a scris diplomatul german Wolfgang Ischinger pe X.

„Așa cum era de temut: niciun armistițiu, nicio pace. Niciun progres real – Scor clar 1:0 pentru Putin – nicio sancțiune nouă. Pentru ucraineni: nimic. Pentru Europa: profund dezamăgitor”, a adăugat Ischinger, fost ambasador în SUA.

În timpul conferinței de presă de după summit, Putin a emis un avertisment criptic pentru Kiev și aliații săi europeni să nu „perturbe progresul emergent” al negocierilor de pace. El a mai spus că cererile Rusiei includ „un echilibru echitabil în domeniul securității în Europa”.

Rusia a continuat să bombardeze civili în ziua summitului

Ministrul apărării din Lituania, Dovile Sakaliene, a spus că declarațiile lui Putin echivalează cu „manipulare psihologică și amenințări voalate”.

Sakaliene a menționat, de asemenea, că pe parcursul întregii zile a summitului, Rusia a continuat să „bombardeze civilii din Ucraina”.

Ministrul ceh de externe, Jan Lipavsky, a afirmat că salută eforturile de pace ale lui Trump, dar a avertizat împotriva acceptării propagandei Kremlinului.

„Problema este imperialismul rus, nu dorința Ucrainei de a trăi liber. … Dacă Putin ar fi fost serios în privința negocierilor de pace, nu ar fi atacat Ucraina toată ziua de astăzi”, a scris Lipavsky pe X.

Berlinul, atitudine prudentă după summit

Guvernul german a adoptat o abordare prudentă după summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin, în Alaska, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

Cancelarul german Friedrich Merz este la curent cu evoluţiile summitului din Anchorage (Alaska), potrivit unor surse guvernamentale din Berlin, în timp ce echipa sa menţine un contact activ cu aliaţii internaţionali.

Trump a declarat că îi va informa prompt pe partenerii europeni, dar nu a specificat când.

Trump şi Putin au oferit puţine detalii despre subiectul principal al summitului, războiul din Ucraina. În cursul unei scurte conferinţe de presă la Anchorage nu s-a menţionat un posibil armistiţiu.

Putin a vorbit despre acorduri care ar putea servi drept punct de plecare pentru soluţionarea conflictului, dar nu a dat detalii.