Reactorul 1 de la Cernavodă a fost oprit din nou, la doar trei zile de la repornire. Directorul tehnic va fi înlocuit

Unitatea 1 de la Cernavodă a fost oprită, luni seară, din cauza unei probleme tehnice, a anunțat producătorul de energie Nuclearelectrica, care transmite și că va lua măsuri legate de managementul de la Cernavodă.

Unitatea fusese repornită vineri și integrată în Sistemul Energetic Național, după ce își încetase complet producția în 13 august, din cauza debitului redus al Dunării.

Cauza pentru care a fost din nou oprită este o „defectare sistem control vid la condensatorul turbinei”, arată datele Transelectrica. Potrivit operatorului național, nu este afectată siguranța nucleară.

La rândul său, Nuclearelectrica a precizat, printr-un comunicat transmis bursei, că „este o defecțiune în partea clasică a reactorului Unității 1, fară niciun impact asupra securității nucleare”.

Deconectarea este realizată „în strictă conformitate cu procedurile de operare”, mai arată Nuclearelectrica. Potrivit companiei, specialiștii de la Cernavodă „lucrează în mod continuu la remedierea situației și repornirea Unității 1 cu prioritat”.

Directorul tehnic, înlocuit

Nuclearelectrica susține că vor fi luate măsuri legate de managementul de la Cernavodă.

„În acest context, vor fi luate măsuri la nivelul management-ului tehnic al centralei care are în responsabilitate asigurarea disponibilității echipamentelor necesare operării Unității 1 CNE Cernavodă. Astfel, începând cu data 01.12.2026, Directorul Tehnic al CNE Cernavodă va fi înlocuit. Cauza de profunzime va face subiectul unui raport ulterior”.

„Efectuarea lucrărilor de remediere se realizează în conformitate cu procedurile aplicabile ale CNE Cernavodă, fară impact asupra securității nucleare, personalului și mediului înconjurător. De asemenea, specialiștii CNE Cernavodă realizează simultan lucrări de pornire a Unităților 1 și 2 în vederea reconectării la SEN în cel mai scurt timp”, a mai precizat compania.

Unitatea 1 a fost oprită în condițiile în care Nuclearelectrica se află în proceduri pentru repornirea Unității 2, și ea oprită în luna august din cauza debitului scăzut pe Dunăre.

Cu două zile în urmă, premierul și ministrul energiei au vizitat Cernavodă

Premierul Luca Niculescu și ministrul energiei Dumitru Chisăliță au mers la centrala de la Cernavodă, sâmbătă, la o zi după reconectarea Unității 1 la Sistemul Energetic Național, după peste trei luni de oprire.

Luca Niculescu a anunțat atunco că Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, repornită vineri seară, după aproximativ 100 de zile în care nu a produs energie din cauza debitului scăzut al Dunării, va ajunge la capacitatea maximă de producție în următoarele 24 de ore.

Premierul a spus că scăderea nivelului Dunării a fost atât de mare încât, potrivit specialiștilor centralei, o asemenea situație nu era așteptată nici măcar într-o sută de ani.

El a mai spus că proiectul Bala 2, care va permite ca mai multă apă să ajungă la centrala nucleară de la Cernavodă, devine o prioritate.